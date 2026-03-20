鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-20 16:48

在台灣央行第七波選擇性信用管制續行下，房市觀望情緒仍濃厚，市場已經進入價格修正期。房仲業者比七都 2024 年與 2025 年大樓和公寓的成屋總價中位數顯示，除雙北和桃園的大樓產品未見下跌外，其餘縣市的大樓和公寓總價全面下跌。

其中，高雄市大樓從 2024 年的 950 萬元下修至 868 萬元，年減幅 8.6% 為七都最高、而公寓方面則是台南市年減 8.8% 居冠。

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統計顯示，以大樓總價中位數進行觀察，除台北市上漲 4%、新北市持平、桃園小漲 2.7% 之外，自新竹以南的都會區全面下跌，其中又以高雄與台中大樓跌幅位居一、二名。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，高雄主要是過去幾年受惠於科技產業題材與重大建設帶動，整體總價受預售市場拉抬明顯。然而，隨著房貸限縮政策祭出，加上經濟前景不明，產業題材利多出盡，價格漲速也超過了在地購屋族負擔能力，價格便率先出現校正。

至於台中市場，台中近幾年積極發展重劃區，大樓供給量大，但在信用管制後投資買盤縮手，不僅面臨賣壓，也使原本漲勢過快的成屋總價面臨修正壓力，導致總價中位數明顯下修。

而觀察仍有上漲的雙北和桃園區，陳金萍分析，台北市作為全台房價領頭羊，儘管面臨景氣波動，但由於土地供給稀缺，加上指標性建案與換屋買盤支撐，使大樓總價仍具韌性。桃園市則因總價基期較雙北親民，且有機場捷運、重大建設題材挹注，持續磁吸「脫北族」移居，強勁的自住需求讓總價波動幅度相對較小。

在公寓方面，2025 年七都總價中位數全面呈現負成長。台南市從 2024 年的 420 萬元下修至 383 萬元，年減 8.8% 居冠、新竹縣市也有 7.3% 的減幅。陳金萍分析，台南過去價格基期較低，前兩年受南科效應帶動，許多資金湧入低總價的公寓產品進行翻新轉售。然而，台南在地的居住習慣仍偏好透天或電梯大樓，公寓產品並非市場主流，在缺乏剛性需求長期支撐下，當政府祭出信用管制、投資客撤離後，公寓價格便首當其衝，出現較為明顯的修正。