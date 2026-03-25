鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-03-25 11:07

Arm(ARM-US) 今 (25) 日宣布推出 Arm AGI CPU，為首度跨足到量產晶片的產品，其採用台積電 (2330-TW)(TSM-US) 3 奈米製程，並交由 Amkor 封裝，目前已獲得 Meta 支持，系統預計交由永擎 (7711-TW)、聯想、廣達 (2382-TW) 及美超微 (SMCI-US) 生產，預計今年下半年擴大量產。

Arm AGI CPU。(圖：Arm提供)

Arm 此次也首度揭示未來產品藍圖，執行長 Rene Haas 預估，隨著 AI 資料中心需求爆發，至 2030 年晶片業務營收可望達 150 億美元，既有 IP 授權業務也將同步成長至 100 億美元，整體營收將上看 250 億美元，較目前約 50 億美元規模大增 4 倍。

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針對外界關注 Arm 跨入晶片市場，將與客戶競爭，Rene Haas 回應，現階段 AI 資料中心市場仍嚴重供給不足，市場規模足以容納多家業者，公司此次瞄準的 AGI CPU 則是要搶食 x86 架構的市佔率，包括 Amazon、Google、Microsoft 與 NVIDIA 等合作夥伴，均對 Arm 新策略表達支持。

Rene Haas 表示，AGI CPU 是專為因應日益增加的代理式 AI (agentic AI) 工作負載而設計，AI 已從根本上重新定義運算的建構與部署方式，而代理式運算正在加速這項轉變。今天不僅代表 Arm 運算平台邁入下一個階段，也是公司發展的重要里程碑。

Rene Haas 也預告，透過 Arm AGI CPU 量產晶片的推出，得以在 Arm 高效能與高能源效率的運算基礎之上，為合作夥伴提供更多選擇，以支援代理式 AI 基礎架構在全球規模的實現，未來將持續推出多款自有產品。

Arm 指出，AI 代理的興起正在推動全球運算邁入重要轉折點。隨著 AI 從模型訓練轉向部署可持續運作、具備推論、規劃與執行能力的各項代理，整體 AI 系統所產生的 token 數量正在快速成長，同時對 CPU 的數量需求也大幅增加，以便進行推論、協調及資料傳輸等工作。

隨著企業大規模擴展由代理式 AI 驅動的應用，資料中心每吉瓦 (GW) 所需的 CPU 容量，預期將超過目前的 4 倍，這也代表必須在相同的功耗限制下提供大幅提升的運算能力。因此，市場對專為 AI 規模基礎架構打造的新類型 CPU 需求日益增加，這類處理器需要具備保持高 token 數吞吐量的優異效能、能在實際電力限制下運作的高效率，同時搭載更為精簡的架構設計，免去 x86 處理器的開銷與複雜性。

為協助合作夥伴在此新環境中加速推進，Arm AGI CPU 的推出預計將成為代理式資料中心的基礎。此次平台版圖拓展至晶片產品，也為整個生態系在建構與部署 Arm 架構基礎設施時提供更高的彈性，無論是採用 Arm IP 授權、導入 Arm 運算子系統，或部署由 Arm 設計的晶片。

Arm AGI CPU 具備以下特點，每顆 CPU 可搭載多達 136 個 Arm Neoverse V3 核心，在每核心、SoC、刀鋒伺服器及機櫃層級皆提供領先業界的效能，並具備每核心 6GB/s 記憶體頻寬及低於 100 奈秒的延遲。

擴展性方面，Arm AGI CPU 為 300 瓦熱設計功耗 (TDP)，並為每個程式執行緒配置專屬核心，可在持續高負載下提供可預測的效能，同時避免效能降頻 (throttling) 與閒置執行緒問題。

此外，支援高密度 1U 伺服器機箱的氣冷部署，每個機櫃最高可達 8,160 核心；在液冷系統下，單一機櫃可提供超過 45,000 個核心。

Arm 看好，這些能力可轉化為更高的工作負載密度、更好的加速器利用率，以及在既有功耗限制下提供更多可用的運算資源，隨著 AI 基礎架構持續擴展，這些優勢顯得格外關鍵。相較於 x86 CPU，Arm AGI CPU 在每機櫃可提供超過 2 倍的效能，並可在每吉瓦的 AI 資料中心容量上，節省高達 100 億美元的資本支出。

做為 Arm AGI CPU 的早期合作夥伴與共同開發者，Meta 採用該 CPU 以最佳化其應用程式的基礎架構，並與其自研晶片 MTIA (Meta Training and Inference Accelerator) 協同運作，提升大規模 AI 系統的整體調度效率。雙方也承諾將在 Arm AGI CPU 的多代產品藍圖上持續深化合作。

Meta 基礎架構負責人 Santosh Janardhan 表示，在全球規模下提供 AI 體驗，需要一套強大且具可適應性的客製化晶片產品組合，並專為加速 AI 工作負載且最佳化 Meta 各平台效能而設計。我們與 Arm 攜手開發 Arm AGI CPU，以部署一套高效率的運算平台，顯著提升資料中心的效能密度，並支援我們 AI 系統持續演進的多代產品藍圖。

除 Meta 外，Arm 亦宣布與多家合作夥伴拓展進一步的商業合作，包括 Cerebras、Cloudflare、F5、OpenAI、Positron、Rebellions、SAP 與 SK Telecom。這些客戶將在多項關鍵代理式 CPU 應用場景中部署 Arm AGI CPU，包括加速器管理、控制平面處理，以及雲端與企業環境中的應用程式介面 (API)、任務與應用程式託管。

為加速產品導入進程，Arm 正與多家主要 OEM 與 ODM 合作，包括永擎、聯想、廣達及美超微。目前已有早期系統可供使用，並預計於今年下半年擴大供應。