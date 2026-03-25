鉅亨網編譯陳又嘉
《Yahoo Finance》報導，曾因準確預測 2008 年房市崩盤而被稱為「末日博士」的經濟學家羅比尼 (Nouriel Roubini) 表示，人工智慧 (AI) 的普及短期內可能帶來新的基礎建設與新創職缺，但長期而言，將造成更多就業流失。
羅比尼指出，「從長期來看，生產力將大幅提升，接著就會看到就業流失，這在一些大型科技公司，例如科技七巨頭 (Magnificent Seven) 中的部分企業，其實已經開始出現。但整體而言，目前還沒有全面顯現。過去一年勞動市場的疲弱，更多是受到勞動供給面的影響，例如人口老化與移民限制。」
這位紐約大學教授補充，「短期內，AI 將提高對勞動力的需求，但從中長期來看，勢必會出現大規模的勞動力流失。」
羅比尼是全球最具影響力的經濟學家之一，其職涯橫跨政策與學界，曾任職白宮經濟顧問委員會、美國財政部以及國際貨幣基金 (IMF)。
AI 對就業市場的衝擊已逐漸顯現，例如 Block(XYZ-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 等企業已出現大規模裁員，據傳 Meta(META-US) 也即將裁員。
根據摩根士丹利 (Morgan Stanley) 針對企業的最新調查，在五個最可能於短期內受到 AI 採用影響的產業中，企業整體職位數淨減少 4%。其中，被裁撤且未補人的職缺，主要集中在職涯初期、或缺乏工作經驗的員工。
Circle(CRCL-US) 執行長 Jeremy Allaire 上周在紐約經濟俱樂部受訪表示，「我認為到 2027 年，華爾街對營運支出的檢視將變得極為嚴格，甚至可能從今年下半年就開始…… 因為市場將能看出哪些企業有效運用這項技術，哪些沒有。我確實認為，這在短期內會對勞動市場造成影響。」
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