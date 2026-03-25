鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-25 16:30

隨著伊朗衝突持續，油價飆升引發市場關注，使專家警告可能成為美國經濟衰退的觸發因素，而穆迪分析（Moody"s Analytics）首席經濟學家 Mark Zandi 則指出，他已經確定了可能引發經濟衰退的原油價格。

根據《Business Insider》報導，Zandi 近期警告，油價上漲與勞動市場疲軟等因素，可能引發經濟衰退。

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他在 X 上寫道，根據穆迪分析全球宏觀經濟模型的模擬，今年第二季油價只需要平均接近每桶 125 美元，就會引發經濟衰退。

他指出：「鑑於目前地緣緊張局勢仍高企，這並非不可能。」

Zandi 表示，目前他並不認為美國已陷入衰退，但依他的看法，考慮到美國經濟現況，引發經濟下滑其實不需要太大的誘因。

自伊朗衝突爆發以來，油價曾飆升至每桶 100 美元以上，甚至一度短暫接近 120 美元，之後略為回落。布蘭特原油周二（24 日）上漲 3%，報每桶 102.75 美元。

Zandi 指出，他的團隊預期油價將持續上漲，並對其預測模型及對實質 GDP 增長的預期做了說明。

他說：「從二月份衝突爆發前幾週的預測，到三月衝突初期的展望，我們將 2026 年的油價預測上調了至近每桶 15 美元，這使全年實質 GDP 增長預期下降約 20 個基點。」

Zandi 補充說，在團隊四月份的預測中，他們預計將基準油價再上調至少每桶 10 美元，這將在接下來幾個月進一步削減約 15 個基點的實質 GDP 增長。