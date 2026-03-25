鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
隨著中東局勢持續惡化，伊朗戰爭的影響已不僅限於地緣政治與軍事對抗。德意志銀行 (Deutsche Bank) 發布研究報告指出，這場衝突可能成為「石油人民幣 (Petroyuan)」誕生的催化劑，並從根本上侵蝕數十年來「石油美元 (Petrodollar)」的壟斷地位。
德意志銀行策略師 Mallika Sachdeva 周二 (24 日) 在報告中分析，伊朗戰爭正測試美元作為全球石油貿易貨幣的角色。報告引用媒體消息指出，伊朗目前允許船隻行經荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 的條件之一，是必須以人民幣支付油款。中國作為伊朗長期的合作夥伴與最大的石油客戶，在此過程中扮演關鍵角色。
目前，全球約五分之一的石油與天然氣、以及大量的糧食與金屬均需經過荷姆茲海峽，當前交通幾乎中斷的情況已導致全球大宗商品價格飆升。世界貿易組織 (WTO) 也發布警告，海峽關閉將導致肥料短缺，進而使全球收成萎縮與物價上漲。
報告進一步指出，石油美元體制自 1974 年確立，當時沙烏地阿拉伯同意以美元定價石油以換取美國的安全保障。然而，現今沙國向中國銷售的石油量已是美國的 4 倍，且海灣國家正開始嘗試如「多邊央行數位貨幣橋 (Project mBridge)」等非美元支付基礎設施。
德銀預警，石油美元體制的裂痕將對美元在全球貿易、儲蓄及儲備貨幣的角色產生重大的「下游效應」，而中國正加速提升人民幣的國際地位以挑戰美元霸權。
儘管美國總統川普宣稱與伊朗的談判進展順利，並指稱伊朗已同意永不發展核武，但美方同時仍向中東增派三千名精銳部隊，局勢依舊緊張。在戰火與能源危機的推動下，德銀認為，伊朗戰爭正強迫全球重新評估能源結算貨幣，石油人民幣的崛起恐將成為這場衝突中最深遠的經濟後果。
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