鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-25 14:00

德意志銀行策略師 Mallika Sachdeva 周二 (24 日) 在報告中分析，伊朗戰爭正測試美元作為全球石油貿易貨幣的角色。報告引用媒體消息指出，伊朗目前允許船隻行經荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 的條件之一，是必須以人民幣支付油款。中國作為伊朗長期的合作夥伴與最大的石油客戶，在此過程中扮演關鍵角色。

‌



目前，全球約五分之一的石油與天然氣、以及大量的糧食與金屬均需經過荷姆茲海峽，當前交通幾乎中斷的情況已導致全球大宗商品價格飆升。世界貿易組織 (WTO) 也發布警告，海峽關閉將導致肥料短缺，進而使全球收成萎縮與物價上漲。