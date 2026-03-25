鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-25 08:13

多家外媒報導，美國有意提出為期一個月的停火方案，以便與伊朗討論一份包含「15 項條件」、旨在結束戰爭的協議，這份協議草案已透過巴基斯坦轉交伊朗。

以色列第 12 頻道 (Israeli Channel 12) 電視台完整披露，「15 項條件」主要包括：要求伊朗全面拆除核能力並承諾不發展核武，停止所有核濃縮活動，並將現有濃縮核材料依照三方協議運出；納坦茲、伊斯法罕與福爾多等關鍵核設施將停止運作；美方核監督機構將取得完整核計畫資訊。

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美方主導的 15 項停火條件細節如下：

伊朗拆除其核子能力 伊朗承諾不再追求發展核武 伊朗停止所有核子材料濃縮活動 所有已濃縮的核子材料依三方 (美國、以色列、伊朗) 協議時程運往薩巴島 納坦茲 (Natanz)、伊斯法罕(Isfahan) 與福爾多 (Fordow) 核設施退役 美國原子能機構取得伊朗核計畫全部相關資訊 伊朗放棄「代理人戰略」 伊朗停止向區域代理勢力提供資金與武器 荷姆茲海峽維持開放，作為自由航行水域 伊朗限制飛彈數量與射程 伊朗飛彈僅可用於自衛 全面解除對伊朗的制裁 伊朗獲得協助發展布什爾民用核能計畫 取消對伊朗「快速恢復制裁」(snapback) 機制 美國與以色列協助伊朗推動布什爾核能發電計畫

《紐約時報》週二引述兩名官員指出，這份方案是透過巴基斯坦轉交伊朗，但目前尚不清楚該提案在伊朗高層內部的傳遞範圍，以及德黑蘭方面是否願意以此作為談判基礎。

川普稱：美伊「正在進行談判」，德黑蘭「開始講道理」

美國總統川普週二表示，美國與伊朗目前「正在談判中」，並暗示伊朗方面有意願達成和平協議，儘管伊朗官方否認與華府進行直接對話。

川普在白宮橢圓辦公室表示，他之所以暫緩先前威脅對伊朗能源基礎設施發動攻擊，是「基於我們正在談判的事實」。

當被問及政策轉向原因時，川普說：「他們正在與我們對話，而且他們講得很有道理。」

川普仍強調美國已在這場衝突中取得勝利，並重申戰略核心在於阻止伊朗擁有核武。他表示，伊朗已同意不會發展核武，但未進一步說明細節。

川普日前曾透露，美伊之間已有約「15 項」共識，其中最核心的重點是確保伊朗無法取得核武。多名美國高層官員正參與相關談判，包括副總統范斯 (JD Vance) 與國務卿盧比歐 (Marco Rubio)。此外，他也提及，美國中東特使魏科夫(Steve Witkoff) 與顧問庫許納 (Jared Kushner) 已與伊朗方面展開接觸。

白宮發言人李維特則強調，相關外交磋商屬高度敏感事務，美方不會透過媒體進行談判。同時，她指出在外交努力持續之際，「史詩之怒行動」仍將推進達成既定軍事目標。

另一方面，美國政府仍推動國會審議新一輪戰爭相關補充預算，規模可能高達 2000 億美元。外媒還報導，五角大廈正規劃向中東部署第 82 空降師部隊，出動逾千名士兵。