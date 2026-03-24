川普：伊朗已送來一份能源有關「大禮」價值連城

鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-25 06:45

美國總統川普週二 (24 日) 表示，在雙方朝向可能停火之際，德黑蘭向美國送出一份與石油和天然氣相關的「大禮」，今天到了，但他並未具體說明內容。

川普：伊朗送來一份能源有關「大禮」(圖：REUTERS/TPG)

川普週二於白宮受訪時透露，美國已與伊朗「對的人」展開接觸，他們「非常想達成協議」，而作為談判善意的象徵，伊朗已給美方一項「大禮」。

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川普談到伊朗時說：「他們送給我們一份大禮，禮物今天到了。這是一份非常貴重的禮物，價值連城。」

他不願透露這份大禮是什麼，只說這與核能無關，卻與「石油和天然氣相關」，而且意義重大。

當被問及這是否與荷姆茲海峽有關時，川普回答「是的。」

荷姆茲海峽為全球關鍵能源運輸要道，約有五分之一的全球石油需經此通過，自衝突爆發以來一度面臨中斷，國際油價已大幅上升。

近幾個月來，川普持續將能源政策置於全球戰略核心，並積極強化對委內瑞拉能源產業的影響力。他也曾指出，委內瑞拉向美國提供的石油，其後續銷售可望同時帶動美國與委內瑞拉雙方利益。