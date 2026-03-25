鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-25 10:30

《華爾街日報》等外媒報導，OpenAI 正停止其 Sora 影片平台，將重心轉向高生產力的程式開發與代理型工具。

OpenAI告別Sora，聚焦打造「超級APP」(圖：Shutterstock)

這項轉變意味著 OpenAI 正從過去「什麼都做」的分散式產品策略中退場，並為最快可能於今年第四季進行的 IPO 做準備。

‌



執行長奧特曼 (Sam Altman) 周二 (24 日) 向員工表示，公司將逐步終止使用其影片模型的產品，包括消費者應用程式、開發者版本的 Sora，以及原先計劃在 ChatGPT 中推出的影片功能。

停止 Sora 的決策，源自內部對該專案所需龐大運算資源的疑慮，加上市場需求仍不明確。Sora 最初於去年 9 月推出，目標是打造 AI 生成內容的社群串流平台，但隨著 Anthropic 競爭加劇，該專案已成為 OpenAI 難以負擔的「支線任務」。

為精簡營運，OpenAI 正整合其 ChatGPT 桌面應用、Codex 程式開發工具，以及 Atlas 瀏覽器，打造單一「超級 APP」。此統一平台將優先發展代理型能力，也就是能在使用者電腦上自動執行撰寫程式碼與分析資料等任務的軟體。這項策略調整旨在於上市前，從企業與開發者客戶取得更具防禦性且高獲利的收入來源。

自本月初以來，即有報導指 OpenAI 正逐步擱置非核心專案，專注於核心業務，並為可能與企業應用相關的 IPO 進行布局。

據報導，OpenAI 也正與私募股權公司如 TPG 與 Bain Capital 洽談合作，將企業產品推廣至其客戶群，以提升企業採用率，同時協助投資組合公司因應 AI 帶來的衝擊。