鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-25 07:34

路透 (Reuters)/Ipsos 最新民調顯示，美國總統川普最新支持率已跌到重返白宮以來的最低點，反映油價飆升及民眾普遍反對對伊朗發動戰爭的影響。

這項為期四天的民調於周一結束，結果顯示僅 36% 美國人認同川普的執政表現，低於上周的 40%。

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經濟治理認可度重挫

自 2 月 28 日美國與以色列聯合襲擊伊朗、導致汽油價格大漲以來，美國民眾對川普在經濟治理與生活成本方面的看法明顯惡化，而生活成本甚至是川普 2024 年勝選主打議題。

調查指出，僅 25% 的受訪者認可川普處理生活成本議題的表現。

在經濟治理方面，數據顯示全美僅 29% 民眾認可川普的表現，這不僅是其兩屆總統任期內的最低紀錄，甚至低於前總統拜登任內任一時期的經濟支持率。

這顯示，曾讓拜登敗選的生活成本議題，如今也讓川普面臨同樣的輿論壓力。

共和黨內部鬆動

儘管川普在共和黨內的支持度依然強勁，僅約 20% 的黨員不認可整體表現，但在生活成本議題上，不滿比率已從上周的 27% 升至 34%。

共和黨策略師 Amanda Makki 對此表示，總統必須讓民眾感受到政府理解他們的痛苦，並釋出援助訊號。

戰事衝擊民意基礎

川普就任初期支持率為 47%，去年夏天以來大致維持在 40% 左右。