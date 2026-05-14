中國將出手協助重開荷姆茲海峽？美財長：因為中國更依賴該航道進口能源

鉅亨網編譯許家華 2026-05-15 00:12

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周四 (14 日) 表示，中國將利用其對伊朗的影響力，協助推動荷姆茲海峽重新開放。他指出，北京比美國更有動機確保這條全球最重要能源航道恢復通行，相關協調預料將在幕後進行。

（圖：Shutterstock)

貝森特當天在接受 CNBC 專訪時表示，中國高度依賴中東能源進口，因此荷姆茲海峽持續受阻，對中國衝擊遠高於美國。「中國非常有利益讓海峽重新開放，我認為他們會在幕後運作，只要他們對伊朗領導層還有影響力。」

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根據美國能源資訊署 (EIA) 資料，中國是全球最大原油進口國，2024 年約 10% 的原油進口來自伊朗，超過一半石油則來自中東地區。貝森特進一步指出，伊朗幾乎所有原油出口目前都流向中國。

美國總統川普與中國國家主席習近平 14 日在北京舉行兩天峰會期間，也將荷姆茲海峽問題列為核心議題之一。白宮官員會後表示，雙方一致認為荷姆茲海峽必須保持開放，以維持全球能源自由流通。

白宮指出，習近平同時明確反對將荷姆茲海峽軍事化，以及任何對航運收取通行費的行為。不過，中國官媒新華社發布的會談摘要中，並未直接提及荷姆茲海峽，只稱雙方就中東局勢等國際議題交換意見。

荷姆茲海峽是全球最重要能源航道之一，戰前約有全球 20% 的原油運輸需經此通道。自今年 3 月以來，伊朗因應美國與以色列空襲行動，開始封鎖海峽，導致波斯灣石油出口嚴重受阻，也引發近年最大規模能源供應危機。

伊朗目前聲稱對海峽擁有實際控制權，並試圖建立通行審批與收費制度。根據半官方媒體與區域消息人士說法，部分中國與日本相關船隻近期已獲准有限度通行，但多數國際航運仍受到嚴格限制。

美國則持續加大對伊朗施壓。貝森特透露，美方目前已對伊朗港口實施封鎖，伊朗主要出口樞紐哈格島 (Kharg Island) 過去 3 天沒有任何油輪完成裝載作業。

他指出，由於伊朗油輪無法正常進出港口，海上儲油空間也幾乎耗盡，伊朗正面臨被迫減產壓力。「沒有船能出去，也沒有船能進來，因此他們無法繼續將原油儲存在海上。我們從衛星照片中已經看到伊朗開始減產。」

市場同時關注中國是否將因此增加對美國能源採購。貝森特表示，中國與其他亞洲國家目前正積極尋找比中東更穩定的能源來源，美國阿拉斯加的石油與液化天然氣 (LNG) 出口將成為重要選項。

他指出，阿拉斯加地理位置接近亞洲，對中國而言具備天然物流優勢。「不只是中國，全球各國未來都會希望降低對中東能源依賴，而還有哪裡比美國更穩定？」

油市方面，隨著市場傳出部分船隻開始恢復通行，國際油價 14 日自高檔略為回落。布蘭特原油期貨下跌 0.6 美元至每桶 105.03 美元，美國 WTI 原油則跌至 100.5 美元附近，但市場仍擔憂供應風險尚未真正解除。