又有內線？川普發文前10帳號偷跑 重押停火15分鐘暴賺千萬
鉅亨網新聞中心
美國總統川普周一 (23 日) 社群平台 Truth Social 宣稱，美伊雙方進行了「良好且富有成效」的對話。然而，在此官方訊息正式公開前，預測市場平台 Polymarket 與傳統金融市場的標普 500、原油期貨均出現異常交易放量，引發外界強烈質疑有內幕人士提前掌握未公開的外交情資。
在川普發文前夕，Polymarket 平台上已有約 10 個新開帳戶大手筆押注「美伊停火」。據社交平台追蹤紀錄顯示，這些帳戶合計投入約 16 萬美元，精準賭定戰爭將於 3 月底或 4 月中結束。
隨著川普隨後的發文證實外交進展，這些帳戶的帳面獲利瞬間超過 30 萬美元 (約台幣 960 萬)。其中一個名為「NOTHINGEVERFRICKINGHAPPENS」的帳號，因其精準的過往戰績特別受到關注，該帳號先前已透過精準預測軍事行動獲利超過 8.5 萬美元，此次再度於消息公開前重押停火市場，讓外界懷疑其背後身分與美伊政界有關聯。
除了預測市場，傳統期貨市場也在消息發布前的 15 分鐘出現不尋常波動。紐約時間週一早間 6 點 50 分左右，原本流動性稀薄的標普 500 電子迷你期貨與 WTI 原油期貨同時湧現大量成交，形成明顯的成交量尖峰。
隨後 7 點 05 分，川普發出延遲打擊伊朗發電廠的聲明，導致標普 500 期貨飆升 2.5%、原油下跌近 6%。任何在放量時點採取「買股空油」策略的交易員，皆在短短數分鐘內獲取驚人利潤，目前 SEC 與 CME 對此均保持緘默。
面對日益頻繁的內線交易爭議，Polymarket 已於週一緊急宣布升級內線交易規範。新規明確禁止利用竊取資訊、非法內線消息，或以影響事件結果的能力進行交易。
Polymarket 首席法務官尼爾 · 庫馬爾（Neal Kumar）強調，市場的繁榮建立在清晰的規則之上，此次規則調整不僅是為了增強合規體系，也預示平台可能對近期可疑的押注行為啟動深入調查。
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