記憶體晶片超級景氣周期延續 漲價潮席捲消費電子全產業鏈
鉅亨網編譯鍾詠翔
「原來我在記憶體漲價預判方面已經算是激進派，但實際結果來看，比我原來激進的判斷還要更激進。」小米 (01810-HK) 總裁盧偉冰周二（24 日）在業績電話會上表示，記憶體漲價的速度和力道均超出預期，受其影響的不僅是手機行業，所有消費電子行業可能都會受影響。
《中國證券報》指出，受記憶體晶片價格飆漲影響，消費電子行業正迎來一輪罕見漲價潮。
繼 OPPO、vivo 等手機廠商宣布漲價後，電腦品牌廠華碩 (2357-TW) 也示警，受到記憶體與硬碟漲價、中央處理器（CPU）缺貨影響，今年第 2 季台灣市場 PC（個人電腦）將漲價 25% 至 30%，下半年漲勢恐持續，建議有換機需求的消費者趁早購買。
惠譽評級亞太區企業評級董事張惠媛表示，「記憶體晶片在 2026 年—2027 年的價格將保持堅挺，逐步產能增加雖然能讓行業避免出現嚴重短缺，但不能完全解決供給不足的問題。」
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