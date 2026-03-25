記憶體晶片超級景氣周期延續 漲價潮席捲消費電子全產業鏈

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繼 OPPO、vivo 等手機廠商宣布漲價後，電腦品牌廠華碩 (2357-TW) 也示警，受到記憶體與硬碟漲價、中央處理器（CPU）缺貨影響，今年第 2 季台灣市場 PC（個人電腦）將漲價 25% 至 30%，下半年漲勢恐持續，建議有換機需求的消費者趁早購買。