不只DRAM漲 部分CPU也告缺貨 台灣戴爾總座：現在買筆電最便宜

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-03-25 14:53

台灣戴爾今 (25) 日舉辦媒體新春餐敘，總經理廖仁祥針對今年度 PC 市場釋出最新觀察，面對記憶體與儲存元件成本持續飆漲，並明確點出今年此時就是購買個人電腦與筆記型電腦最便宜的時刻。

零組件成本狂飆 台灣戴爾總座：現在買筆電最便宜。(鉅亨網記者吳承諦攝)

由於記憶體與固態硬碟價格漲勢未見停歇，相關零組件成本攀升勢必將反映在終端產品售價上，不僅是記憶體面臨漲價，部分 CPU (中央處理器) 也出現缺貨或交期拉長的問題。廖仁祥分析在單價持續墊高的推動下，即便今年度市場整體出貨量可能面臨微幅衰退，不過在產品漲價的情況，整體營收仍將維持正成長的強勁態勢。

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針對市場關心的供應鏈狀況，廖仁祥透露目前不僅記憶體面臨漲價，部分 CPU 也出現缺貨或交期拉長的問題。面對動態變化的供應鏈，戴爾透過具備豐富經驗的管理團隊，甚至導入數位分身技術來優化供應鏈管理，協助客戶調整配置以確保順利交貨。

回顧過去一年的營運成績，廖仁祥表示戴爾在伺服器與儲存設備領域皆穩居全球銷售龍頭。此外，商用顯示器更寫下連續 11 年全球熱銷的亮眼紀錄。公司每年投入高達 30 億美元（約新台幣 960 億元）的研發經費，持續推動產品創新與技術升級。

在企業數位轉型方面，戴爾指出，現代資料中心正從公有雲優先轉向智慧雲端部署。為滿足企業對資料安全與推論運算的需求，戴爾積極推動私有雲與自動化平台整合，協助客戶在本地端安全地執行人工智慧應用與大型語言模型。