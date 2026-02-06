鉅亨台北資料中心 2026-02-06 16:39

在全球半導體產業將目光聚焦於 HBM 高頻寬記憶體，以及專用 AI 加速晶片的爭奪戰時，作為資料中心與伺服器運算心臟的通用 CPU（中央處理器）正悄然拉響紅色警報。

這場突如其來的供應危機，不僅影響著雲端運算架構的穩定，更在中國這個全球最重要的伺服器市場引發了一連串的連鎖反應。

早在今年 1 月的財報會議中，英特爾執行長便已公開警示 CPU 供應趨於緊張。當時官方聲明指出，人工智慧的快速普及意外帶動了傳統運算需求的爆發性增長，這種「溢出效應」使得資料中心對高效能至強處理器的需求遠超預期。

英特爾預測，第一季度的庫存將降至歷史最低水準，雖然公司正積極調整生產策略，但供應改善的進程預計將跨越整個 2025 年，甚至延伸至 2026 年。而本週來自業界的最新消息更進一步證實，這股短缺風暴已正式登陸中國。

多位知情人士透露，英特爾與 AMD 近期均已正式通知中國客戶，伺服器 CPU 供應面臨嚴峻缺口，其中英特爾的部分高階產品交貨週期甚至可能長達 6 個月，這對追求速度與效率的 AI 初創企業與科技巨頭而言，無疑是一記沉重的打擊。

供應鏈的失衡直接反映在市場價格上。根據業內數據顯示，受限於供給配額制度，英特爾伺服器產品在中國市場的報價已普遍上漲 10% 以上。雖然具體價格受限於各客戶長期合約的保障而有所差異，但整體成本墊高的趨勢已不可逆。

中國作為全球最大的伺服器生產與消費市場之一，其地位舉足輕重。數據指出，2024 年全球伺服器出貨量約為 1,600 萬台，其中中國市場的出貨量占比超過 25%。

即便在宏觀經濟充滿變數的 2025 年，業內普遍預計中國市場仍將維持相近的占比，這意味著 CPU 的短缺將直接威脅到中國數位經濟基礎建設的進度，特別是阿里、騰訊等大型伺服器製造商與雲端服務供應商。

深入觀察市場結構可以發現，這次短缺主要集中在高效能的先進產品線上。在中國市場，英特爾第四代與第五代至強（Xeon）處理器的供應尤為匱乏，官方目前被迫採取「配給制」交付，優先保障核心策略客戶。即便如此，現有的訂單積壓量依然驚人。

與此同時，AMD 也不遑多讓，其部分伺服器產品的交付週期也已延長至 8 到 10 週。

這兩家公司共同主導了全球超過 80% 的伺服器 CPU 市場，儘管英特爾的市佔率已從 2019 年的 90% 以上下滑至目前的約 60%，而 AMD 則憑藉其架構優勢快速爬升至 20% 以上，但在當前的缺貨潮中，客戶往往面臨「有錢也買不到」的窘境，兩強之間的市佔拉鋸戰暫時被產能缺口遮蓋了光芒。

此次 CPU 供應緊張的根源，可以歸納為多重因素的複雜交織。首先，英特爾在先進製程的產能擴張上，始終面臨製造良率提升的挑戰，這限制了其在需求高峰期的產出效率。

相比之下，採取代工模式的 AMD 雖然擁有技術領先優勢，但其主要代工夥伴台積電目前正全力趕工市場利潤更高、需求更急迫的專用 AI 晶片（如 GPU 與 NPU）。在台積電有限的先進製程產能配比中，伺服器 CPU 的優先級在某種程度上受到了壓抑。

此外，供應鏈的連鎖反應也不容忽視。由於記憶體晶片價格自去年底開始飆升，許多伺服器採購方為了鎖定整體裝機成本，選擇在記憶體漲價初期便大規模預訂 CPU 訂單，這種恐慌性囤貨行為進一步透支了未來的供應庫存。

技術典範的轉移則是更深層的驅動力。隨著 AI 智能體（AI Agents）系統的崛起，伺服器不再僅僅處理簡單的查詢或資料轉發，而是需要執行具備複雜推理與多步驟決策的任務。

這類先進應用對 CPU 基礎運算能力的要求遠高於傳統的網路工作負載，導致每台伺服器所需配置的運算能力顯著提升。

當全球科技產業正從傳統雲端運算邁向 AI 原生架構時，CPU 作為系統調度與邏輯處理的核心，其重要性並未因 GPU 的興起而減弱，反而因為系統複雜度的提高而顯得更加稀缺。