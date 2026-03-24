鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-24 22:00

《紐約郵報》報導，美國總統川普一周多前在簡報中得知，美國情報顯示伊朗最高領袖穆吉塔巴 (Mojtaba Khamenei) 可能是同性戀，而其父親、已故的哈米尼 (Ali Khamenei) 也因此曾質疑他是否適合統治伊斯蘭共和國。

消息人士稱，川普在聽取簡報時難掩震驚，甚至當場笑出聲，在場其他人也跟著總統一起笑。

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這項令人震驚的說法是由兩名情報界官員與一名親近白宮的人士向《紐約郵報》透露。三名消息來源皆指出，儘管這項說法聽起來難以置信，但美國情報機構認為其具可信度，而非為了削弱現年 56 歲、於 3 月 8 日接替亡父成為最高領袖的穆吉塔巴的氣勢所散布的假訊息。

其中兩名消息人士表示，情報顯示穆吉塔巴與其童年時期的導師有長期性關係。第三名消息人士則指出，其關係對象是曾為哈米尼家族工作的人。

消息人士還稱，穆吉塔巴在 2 月 28 日那場造成其父與多名家人喪生的空襲中受傷，在接受照護期間，可能因重度用藥影響，曾對照顧他的男性做出「積極」性暗示。

美國情報機構目前並無影像證據證明穆吉塔巴對男性的性傾向，但消息人士強調，該情報來源可靠，其中一人稱這是「來自政府最嚴密保護的情報來源之一」。

另一名消息人士補充，「這項情報能被提交到最高層級，顯示對其有一定信心。」消息人士指出，自 2024 年 5 月直升機墜毀、被視為哈米尼接班熱門人選的時任伊朗總統萊希 (Ebrahim Raisi) 身亡以來，穆吉塔巴的性傾向就在伊朗內部流傳。

一名內部人士表示，在美國政府內部，「這一直是高度保密的資訊」。川普過去曾稱穆吉塔巴是「輕量級人物」，也是「不可接受」的領導人選。外界普遍認為，這位新任最高領袖不會向美國要求放棄核武與彈道飛彈計畫低頭，這些計畫也正是「史詩怒火行動」(Operation Epic Fury) 的導火線。

關於穆吉塔巴的性生活，過去也曾有部分報導，可能為上述說法增添可信度。2008 年一份由維基解密公開的美國機密外交電報指出，穆吉塔巴曾在英國接受陽痿治療，但未說明原因。該國務院文件顯示，穆吉塔巴「結婚較晚，大約在 30 歲」，「據稱是因陽痿問題」，並曾三度前往倫敦的醫院接受治療，最終獲得改善。

文件指出，「家族原本期望他能迅速生育，但他仍需第四次赴英國治療，經兩個月療程後，其妻才懷孕。」

據報導，穆吉塔巴的妻子 Zahra 與其青少年兒子 Mohammad Bagher 在空襲中喪生。他另有一子一女仍在世。

關於其同性戀的說法，也曾在 CBS 新聞報導中被間接提及。該報導指出，哈米尼自 1989 年掌權以來，之所以偏好其他接班人，部分原因是穆吉塔巴「私人生活上的問題」。

《紐約郵報》消息人士解釋，「他的父親與其他人懷疑他是同性戀，而這點也被人利用來阻止他上位。」

同性性行為在伊朗違法，但政府允許性別重置手術，有報導指出，一些同性戀男性被迫接受手術以避免刑責。

雞姦在這個人口 9,300 萬的國家屬死刑罪，曾有同性戀者被吊在建築起重機上示眾，作為警告。

伊朗前總統 Mahmoud Ahmadinejad 於 2007 年曾宣稱，「在伊朗，我們沒有同性戀者，」他被認為是穆吉塔巴關係密切。

一名消息人士表示，儘管揭露他人性傾向通常不被認同，但在此案例中存在明顯的「雙重標準」，足以合理化此舉。「如果有任何時候揭露某人的性傾向是可以被接受的，那就是當這個人是領導一個會把同性戀吊在起重機上的壓迫性伊斯蘭神權政體。」