鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-24 17:30

過去數週，美國與以色列一再宣稱，伊朗的軍事能力已被大幅削弱，且持續的打擊已破壞伊朗指揮結構。按照他們的說法，衝突本應逐漸走向結束。然而，現實卻顯示情況正朝相反方向發展，衝突升級的速度更快、力道更大，而且結束戰爭的途徑似乎正不斷減少。

根據《BBC》報導，上週六，伊朗向印度洋的美英基地迪戈加西亞島發射兩枚導彈，距離約 3,800 公里。雖然導彈未擊中目標，但事件引發對伊朗導彈能力的新擔憂。過去，其導彈射程普遍被認為約為 2,000 公里。

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無論這是伊朗隱藏能力的首次曝光，或是在轟炸壓力下快速發展的結果，其含義相同：軍事壓力並未阻止伊朗進展。

《BBC》質疑道，若伊朗高層，包括最高領袖哈米尼及多名高級將領已遭清除，關鍵導彈生產基地也被摧毀，那麼戰役由誰指揮？伊朗又如何在巨大壓力下維持能力？

據報導，穆吉塔巴 · 哈米尼在父親及多名家族成員遇襲後幸存，並被任命為新領袖，但至今未公開露面，僅透過兩則書面訊息對外發聲。

對此，《BBC》直言，這種沉默在以中央集權為核心的制度中，帶來極大不確定性。

伊朗的軍事行動並未顯示癱瘓跡象。上週六，伊朗也攻擊了以色列內蓋夫沙漠的迪莫納鎮，此地與以色列未公開的核計畫相關。

此舉緊隨以色列對伊朗布什爾能源設施的打擊，傳遞訊息非常清楚：升級行動將被回應，重要地點不再安全。

《BBC》指出，這暗示伊朗指揮體系仍在運作，美以預期的「高層清除導致癱瘓」策略，其有效性正受到質疑。

伊朗總統佩澤希齊揚低調應對，近期發言稀少，使外交途徑進一步受限。對於德黑蘭而言，過去 14 個月的談判經驗顯示，與美方接近達成核協議後，軍事打擊卻緊接而來，談判不僅無法阻止攻擊，反而可能誘發行動。

美方方面，川普曾在本週六提出 48 小時最後通牒，要求伊朗重新開放荷姆茲海峽，否則將「摧毀」其能源設施。伊朗則以類似威脅回應，並提出可能在波斯灣布雷，風險大幅上升。

即便在最後通牒到期前，川普宣布與伊朗進行「富有成效的對話」，暫停對能源設施的攻擊五天，為雙方提供暫時下臺階。市場仍反應謹慎，油價略跌，但真正考驗仍未到來。

《BBC》指出，問題核心仍在於：伊朗究竟由誰發言，誰掌控伊斯蘭革命衛隊與安全部隊？若荷姆茲海峽爭端持續，雙方可能再次重啟威脅，波及範圍將涉及 1.7 億人口，包括伊朗超過 9,000 萬人，電力與基礎服務可能遭到嚴重中斷。

該報分析指出，在談判管道有限的情況下，川普的選擇正逐漸收窄。若衝突進一步升級，可能陷入破壞循環，而戰略收益卻微乎其微，最終只能採取最極端的手段。

對伊朗而言，情況同樣艱難。該國在衝突爆發前已面臨經濟壓力與廣泛動盪。戰爭暫時緩解了部分壓力，也為當局提供了加強內部控制的空間。

這造成了一種難以平衡的局面。對伊朗而言，升級行動既可回應外部威脅，也可控制國內動盪，但同時也增加了重大失誤的風險。