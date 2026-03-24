鉅亨網新聞中心 2026-03-24 15:39

在美伊衝突進入第四周之際，據美媒 CBS 報導，美國政府已透過多方調停者向伊朗遞交訊息，川普總統隨即宣佈將打擊伊朗電力設施的最後通牒延後 5 天，以觀察外交談判的進度。

據 CBS 報導稱，一位伊朗外交部高級官員證實，德黑蘭已收到來自華盛頓的提議，目前正在審查中。

‌



CBS 周一援引這位不願透露姓名的官員的話說：「我們透過調解人收到了美國提出的要點，目前正在審查中。」

川普在周一 (23 日) 發言中表示，美伊之間已進行了「非常良好且富有成效」的對話，並宣稱雙方存在多項共識。他指出，美國特使維特科夫 (Steve Witkoff) 與其女婿庫許納 (Jared Kushner) 已與伊朗領導層 (非最高領袖哈米尼本人) 進行接觸。

川普樂觀預測，「很有可能」達成一項全面解決衝突的協議，甚至聲稱伊朗已同意不發展核武，儘管伊朗官方尚未公開證實此點。

然而，伊朗否認與美國談判，伊朗議長卡利巴夫 (Mohammad Bagher Ghalibaf) 公開否認任何談判正在進行，並指責相關報導為旨在影響油價與金融市場的「假新聞」。

前美國官員分析，這反映出伊朗政權因遭受軍事打擊而顯得「支離破碎」，內部可能對外交接觸存有疑慮。

據報導，此次秘密管道的建立主要依賴阿曼、土耳其、埃及與巴基斯坦等國的居中斡旋。其中巴基斯坦官員更提議在伊斯蘭馬巴德舉行面對面會談。

由於川普釋放和談訊號，全球市場反應強烈：國際油價大幅下跌，美股則隨之飆升，暫時緩解了能源市場的緊張情緒。