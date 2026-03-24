鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-24 15:20

鑒於中東局勢緊張、能源供應動盪，南韓政府宣布從當地時間周三 (25 日) 零時起，正式實施公部門公務車「尾號限行」措施，以加強節約能源。這是自 2011 年國際油價突破每桶 100 美元以來，南韓再次對公部門實施限行措施。

原油儲備撐不到兩個月！南韓能源警報升級 祭出15年前節能應急方案 (圖:Shutterstock)

南韓總統李在明周二呼籲發起全國性節能運動，以因應美伊戰爭對石油與天然氣供應造成的風險，並宣布公家單位將率先減用小客車。

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根據政府公告的內容，公務車輛將按車牌尾號實施分日限行，不過電動和氫能汽車、殘障車輛、載有孕婦及嬰幼兒的車輛不在此限。

儲油撐不到兩個月

儘管南韓目前擁有約 1.9 億桶石油儲備 (含政府 1 億桶、民間 9000 萬桶)，但能源危機仍迫在眉睫。

依照國際能源署 (IEA) 標準推算，這個儲量可以支撐 208 天，但南韓官員指出，這項數據並未扣除石化產品出口等用途，實際緩衝空間明顯更短——根據韓國石油公社的數據，若以 2024 年每日消費 290 萬桶的速度計算，分析師警告現有儲備恐支撐不到兩個月。

雖然南韓政府已獲得阿聯 (UAE) 承諾供應 2400 萬桶原油，但具體送達時間仍不明朗。

能源警報升級

南韓能源部長金星煥 (Kim Sung-whan) 在表示，民間部門的車輛限制目前仍屬於自願性質，但若能源警報的等級提升，不排除重新評估。

南韓的能源警報分為四級，當局在 3 月 18 日提升到第二級的「注意」(caution，黃色)，如果調升為第三級「警戒」(alert，橘色)，可能對民間車輛啟動強制限行措施。

南韓政府也呼籲民眾落實 12 項節能慣例，包括縮短淋浴時間、改在白天為手機和電動車充電，在周末使用洗衣機與吸塵器。

針對國內耗油量前 50 大企業，政府將要求減用能源，並鼓勵實施錯峰通勤等措施。南韓大型企業如「HD 現代」(HD Hyundai) 已在旗下造船與煉油事業體實施自願性質的限行、減塑及關燈等措施。

重啟核反應爐

為減少長期對液化天然氣 (LNG) 的依賴，金星煥宣布南韓將在 5 月底前重啟五座核反應爐，並放寬對燃煤電廠的限制，同時擴展再生能源。此外，原定今年關閉的三座燃煤電廠也可能延長運轉。

據估計，這項能源組合調整預計可省下高達 1.4 萬噸的 LNG，相當於南韓發電用 LNG 平均每日消費量 (的 20%。

緊急追加預算 25 兆韓元馳援經濟

南韓政府也正準備加速編列 25 兆韓元 (約 166 億美元) 的追加預算，包括向消費者發放現金券，以及為企業提供財務支援。