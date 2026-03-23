鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-24 06:20

《Yahoo Finance》報導，美國總統川普周一 (23 日) 對攻擊伊朗石油基礎設施的立場有所退讓，帶動市場大漲，但同時留下重大不確定性——能源運輸船隻何時能恢復通行關鍵航道荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 仍未明朗。

川普：荷姆茲海峽談判期間可能持續關閉(圖：Shutterstock)

在周一上午與記者的問答中，川普暗示航運業者可能還需要再等待一段時間。

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當被問及這條重要水道是否會重新開放時，川普表示很快會開放，但前提是「如果這件事行得通」，他指的未來一周持續進行的和平談判。

他並補充，最終希望荷姆茲海峽能由美國與戰爭結束後的伊朗政權「共同控制」。

這些最新發言對國際航運業者提供的明確資訊仍有限。過去三周來，多數船隻幾乎無法在該區域運作。伊朗國營媒體周一仍警告，若其發電廠遭攻擊，將「全面」封鎖該水道，並否認與美國存在任何直接或間接談判。

在另一段記者問答中，當被問及是否會派遣美國海軍陸戰隊前往該區域「維持航道安全」時，川普拒絕回應，僅表示，「我們不談戰略。」

周一稍早，川普在 Truth Social 上表示，由於美國與德黑蘭之間進行了「非常良好且具建設性」談判，他將延後對伊朗能源設施的軍事打擊，相關談判將在這周持續進行。

川普並指出，這些談判的重點將主要放在終止伊朗的核計畫。他表示，目前已有「15 項共識」，並強調阻止伊朗擁有核武是「第 1、第 2 與第 3 優先事項」。

全球能源命脈「可能持續受干擾」

在戰爭爆發前，全球約 20% 的石油及其他重要商品需經由荷姆茲海峽運輸，但自 2 月 28 日攻擊開始以來，相關運輸幾乎完全停滯。

即使川普上周六曾就該水道發出最後通牒，要求伊朗在 48 小時內「全面開放」航道，否則將攻擊其發電廠，但目前對該水道的未來仍充滿不確定性。

雖然川普目前似乎暫時淡化這項議題，但在他宣布展開談判後，油價周一仍出現下跌。

西德州中級原油期貨大跌約 8%，跌破每桶 90 美元。布蘭特原油則從盤中一度超過 113 美元回落至約 103 美元。

川普在整場衝突期間，對於重啟該海峽通行的說法一向較為強硬。

他曾在 3 月 9 日發文表示，若伊朗「做出任何阻礙石油流通的行為」，將升高對伊朗的攻擊。但在隨後兩周內，該水道仍實質上處於關閉狀態。

觀察人士認為，川普轉向談判可能讓戰爭更接近尾聲，但能源供應的干擾可能仍將持續一段時間。