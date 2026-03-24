鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-24 12:40

馬斯克近日啟動 Terafab 計畫，整合特斯拉 (TSLA-US) 、SpaceX 與 xAI 資源，挑戰 2 奈米製程以填補 Robotaxi 算力缺口。儘管本益比高達 190 倍，馬斯克仍以激進的 2028 量產時程，試圖兌現其人工智慧（AI）帝國承諾。

馬斯克豪砸數百億蓋2奈米廠「Terafab」！算力達全球AI總量50倍。(圖：Shutterstock)

根據《巴隆周刊》報導，馬斯克宣布，將在一座廢棄發電廠建立半導體製造工廠，並將由特斯拉、xAI 與 SpaceX 共同合資（SpaceX 已於今年早些時候與 xAI 合併）。

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項目初期建設成本將達數百億美元，其中特斯拉計畫在 2026 年投入約 200 億美元購置新設備，高於 2025 年不到 90 億美元的支出。

值得注意的是，Terafab 的支出並未列入 2026 年的資本支出預算。

Terafab 中的「Tera」是馬斯克的雄心：生產需要一太瓦（1 兆瓦）電力運行的晶片，相當於每年約十億顆輝達 (NVDA-US) Blackwell 晶片的運算量。

巴克萊分析師 Dan Levy 寫道：「雖然我們預期特斯拉在晶片方面會有雄心勃勃的計畫，也預期 Terafab 策略是受供應限制所驅動，但我們仍未能完全理解馬斯克所設定目標的龐大規模。」

他指出：「事實上，若以 1 太瓦的運算能力為目標，那將是當前全球 AI 運算能力的 50 倍。」

要達到如此規模的生產水準仍需一段時間。然而，馬斯克對 Terafab 的時間表一如既往地激進，計畫在 2027 年底開始初步半導體生產，並於 2028 年進入量產階段。相比之下，其他半導體廠從動工到投產通常需要三年時間。

該項目旨在滿足未來 AI 應用，包括無人駕駛計程車和機器人，所需的高級晶片的短缺需求。

有趣的是，馬斯克認為 Terafab 約 80% 的產能將運往太空，由 SpaceX 進行目前由大型資料中心在地球上完成的 AI 運算。

Terafab 將專注於所謂的兩奈米（2nm）製程，是半導體設計與製造的最先進技術水準。

週一（23 日），特斯拉股價上漲 3.5%，收在 380.85 美元；同期標普 500 指數與道瓊工業平均指數分別上漲 1.2% 與 1.4%。

在美國前總統川普表示美國與伊朗舉行旨在結束中東衝突的會談後，大多數股票走高。

《巴隆》指出，股市初步反應可反應投資人對特斯拉 AI 承諾的看法。毫無疑問，特斯拉股價目前約為預估 2026 年收益的 190 倍，而其核心價值仍集中在投資人相信將為特斯拉帶來新收入來源的 AI 應用上。

不過，投資人也在期待自動駕駛計程車與機器人等具體成果。特斯拉今年六月在德州奧斯汀推出了自動駕駛計程車服務，而投資人希望公司能將服務拓展至更多城市。

同時，特斯拉也在研發第三代人形機器人 Optimus，但目前僅有少數投資人見過其功能。

現在，Terafab 計畫又為市場帶來新的期待，但它尚未對銷售與收益產生直接貢獻。

至少，馬斯克兌現了建立半導體製造業務的承諾，以支持他的 AI 野心。SpaceX 的加入，也持續引發市場猜測，認為馬斯克最終可能將旗下公司整合成一個 AI 巨型企業。