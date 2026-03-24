鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-03-24 15:03

輝達 (NVDA-US) 與 Emerald AI 今 (24) 日宣布攜手 AES、Constellation、Invenergy、NextEra Energy、Nscale Energy & Power 及 Vistra ，此次合作結合 AI 工廠設計、能源資源和彈性，將加快供電速度並提升電網可靠性，推進新一代的 AI 工廠。

輝達攜手Emerald AI等合作 重塑AI工廠電網結構。(圖：輝達提供)

NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳表示，AI 工廠是智慧時代的引擎，每個系統都必須整合設計，讓能源、運算、網路與散熱成為融為一體的架構。NVIDIA 與 Emerald AI 正共同合作，為 AI 開創一個能夠立即兼顧效能、效率與電網回應能力的未來。

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Emerald AI 創辦人暨執行長 Varun Sivaram 表示，AI 工廠極具價值，不能被視為被動負載或永久孤島。它們能產出極具價值的 AI 詞元與知識，而透過 DSX Flex，它們也能夠為電網帶來可量化的紓解效益。Emerald Conductor 可協調運算彈性與現場能源資源以支援電網，讓專案得以更早接入電網、維持 AI 租戶的服務品質，並最終強化周邊的電力系統。

輝達看好，這類 AI 工廠可更快接入電網、產出具高價值的 AI 詞元與智慧，並作為彈性的能源資產來支援電網運作。新一代 AI 工廠將採用全新的 NVIDIA Vera Rubin DSX AI 工廠參考設計，其中包含用於將 AI 工廠連接至電網服務的 DSX Flex 軟體函式庫。

為加速部署，這些工廠可利用共址的發電與儲能設施作為混合式 AI 工廠的過渡電源，隨後再進一步運用這些資源，以彈性方式向電網供電、加速 AI 工廠的互連，並支援更廣泛的電力系統。這種方法有助於更快將 AI 算力投入運作，同時為客戶與社區創造更廣泛的價值。

DSX 參考架構同樣可支援不需與能源資源共址的彈性 AI 工廠，以實現更大規模且更快速的電網連接。

Emerald AI 的 Conductor 平台將協調運算彈性，並整合現場發電、電池與其它表後資源，在確保 AI 運算租戶服務品質的同時，提供精準且能即時回應電網需求的電力彈性。這項協調機制可協助營運商達成電力目標、保護優先工作負載、縮短過渡電力 (bridge power) 使用時間，並支援更大規模且更快速的互連。該機制也有助於降低基礎設施因尖峰負載而被過度配置的需求，進而減輕未來系統成本的壓力。

現今的電力系統是為滿足尖峰需求而建置，但在一天中大多數時段其實處於閒置狀態。具備電力彈性的 AI 工廠，透過最佳化的基礎設施設計、有效運用既有資產，以及在必要時導入新建發電設施，並在電網壓力有限的時段進行調度，助力釋放美國電力系統高達 100 百萬瓩 (gigawatt) 的容量，從而降低為維持可靠性而進行更大規模電網擴建的需求。

AI 工廠會將電力轉化為 AI 詞元、模型與智慧，這些都是現代基礎設施所能產出的最高價值成果之一。要把握這項機會，不僅需要在運算領域創新，也必須重新思考企業如何規劃、建設與營運能源基礎設施。

許多百萬瓩級的 AI 專案正轉向採用共址發電與儲能設施，因為傳統的電網互連時程，往往無法跟上 AI 投資的速度。然而，若將發電和儲能資產永久與電網進行隔離也存在其缺點。此舉可能導致資產利用率不足、提高每個 AI 詞元的長期成本，並使能源資源無法支援電網可靠性。

AES、Constellation、Invenergy、NextEra Energy、Nscale Energy & Power 與 Vistra 均承諾建置必要的發電能力，以確保供給得以滿足快速攀升的需求。

這些企業將合作評估經最佳化的發電應用方案，以驅動運用 NVIDIA 與 Emerald AI 開發架構所打造的 AI 工廠，包括透過使用共址供電的混合型專案，以加快供電時程，並為更廣泛的電網創造價值。透過結合大型 AI 負載、彈性運作、新增發電能力與智慧控制，這種方法有助於提升電網可靠性。

這些公司也可支援自建置之初即與電網相連的彈性 AI 工廠，並在條件允許的情況下利用共址能源資源。

過去一年間，Emerald AI 與 NVIDIA 已於全球五座商用資料中心進行 AI 電力彈性試驗。DSX Flex 預計將於今年稍晚在美國維吉尼亞州的 NVIDIA AI 工廠研究中心 (NVIDIA AI Factory Research Center) 進行商業規模部署。該中心規劃成為全球首批採用 NVIDIA Vera Rubin 基礎設施、具備電力彈性的 AI 工廠之一。