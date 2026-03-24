鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-24 11:30

《MarketWatch》報導，特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 與 SpaceX 執行長馬斯克近日揭露，旗下公司正聯手推動一項顛覆業界慣例的晶片製造計畫。雖然這類大膽布局對馬斯克而言並不罕見，但這次仍再次考驗投資人對這位億萬富豪的信心。

Bernstein 分析師周一 (23 日) 在題為「你相信馬斯克嗎？」的報告中，對此難題提出討論。

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由 Stacy Rasgon 領銜的分析團隊寫道，「馬斯克過去確實完成過許多一開始被質疑不可能的事情，因此我們不會輕易低估他。」但他們也補充，「不過，真正打造 Terafab 對我們來說仍顯得過於理想化，特別是在現有運算架構不變的情況下。」

馬斯克周六宣布，特斯拉、SpaceX 與 xAI 將共同推動「Terafab」計畫，這原本被認為僅屬於特斯拉的項目。

他表示，這些公司目標最終每年可生產 1 太瓦 (terawatt) 的運算能力，約為目前美國需求的兩倍。

他強調，「我們要嘛打造 Terafab，要嘛就沒有晶片。而我們需要晶片，所以我們會打造 Terafab。」

看好馬斯克的投資人與分析師已開始讚揚這項願景。長期支持馬斯克與特斯拉的 New Street Research 分析師 Pierre Ferragu 將 Terafab 形容為「聖杯」，認為它整合了過去 12 年來半導體製造的各項進展。

另一方面，較為質疑的科技顧問 Tim Farrar 則將 Terafab 比作馬斯克 2016 年提出的「外星人無畏艦」(alien dreadnought) 全自動化工廠構想——該構想後來被馬斯克下修。

特斯拉股價周一上漲 3.5%，至每股 380.85 美元。

馬斯克表示，Terafab 將由兩座獨立設施組成，每座專注於單一晶片設計。這樣的架構可加快新晶片的測試與實驗速度。這些晶片將應用於自駕計程車 (Robotaxi)、人形機器人以及太空資料中心。

特斯拉與 SpaceX 將從德州一座先進製程晶圓廠啟動該計畫。馬斯克在 X 平台表示，目前正評估多個地點，並指出 Terafab 的規模約需 1 億平方英尺。

他表示，「沒有其他方式能達到極端規模。要嘛我們打造 Terafab，要嘛就會受限於目前產業每年約 20% 的晶片 / 記憶體產能成長。」

Terafab 的成本與資金分攤方式目前尚不明朗，但可以確定的是，該計畫所費不貲。

現代晶圓廠動輒需要數百億美元投資。例如台積電正投入 1,650 億美元，在亞利桑那州興建 6 座晶圓廠、2 座先進封裝廠及一座研發中心。

根據 Bernstein「粗略估算」，若要達成年產 1 太瓦運算能力，每月需生產 700 萬至 1,800 萬片 300 毫米晶圓，相當於新增約 140 至 360 座、每月產能為 5 萬片晶圓的晶圓廠。

若以每座「等效晶圓廠」350 億美元計算，Terafab 計畫的資本支出可能高達 5 兆至 13 兆美元。

相比之下，特斯拉今年預估資本支出為 200 億美元，這尚未包含 Terafab 或太陽能製造中心。SpaceX 去年營收約 150 億美元，且仍持續投入 Starship 火箭測試與 Starlink 擴張，而仍在燒錢的 xAI 也正投資 200 億美元於密西西比州的新資料中心。

可以確定的是，這項合作將使特斯拉與 SpaceX 的關係更緊密。SpaceX 近期已收購 xAI，並計劃透過 IPO 募資最高 500 億美元，估值達 1.75 兆美元，目前市場估值約為 1.25 兆美元，預計 6 月上市。