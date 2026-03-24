祖克伯大肆擴張AI版圖！Meta挖角Dreamer團隊 聚焦個人化AI代理
鉅亨網編譯余曉惠
Meta Platforms(META-US)已聘用人工智慧 (AI) 新創公司 Dreamer 的創辦人及團隊，這家今年稍早才剛成立的公司，主攻個人化的 AI 代理 (AI agents) 市場。
強強聯手 納入超級智慧實驗室
根據內部公告，Dreamer 團隊——包括曾在 Meta 任職的共同創辦人 Hugo Barra——將加入由 AI 長汪滔 (Alexandr Wang) 領導的「超級智慧實驗室」(Superintelligence Labs)，繼續致力於開發 AI 代理及相關專案。
雖然雙方未揭露成交提款，但知情人士透露，Dreamer 金主將獲得高於原先投資額的報酬。該名消息人士還說，Dreamer 仍維持獨立法人地位，雙方協議內容包含 Meta 使用 Dreamer 技術的非專屬授權。
Dreamer 共同創辦人 David Singleton 在 LinkedIn 發文中證實這筆交易，並感謝身為 Dreamer 投資人的汪滔，在公司成立過程給予的協助。Singleton 今年稍早曾向祖克伯 (Mark Zuckerberg) 展示產品，「當時我們很清楚彼此對未來有著共同願景：讓數十億人都有能力創造改善生活的軟體。」
重量級老將回流
Singleton 曾是 Google(GOOGL-US)Android 產品的工程副總裁，也曾在金融科技公司 Stripe 擔任技術長。
Barra 也曾在 Google 任職，當時是 Android 產品管理副總裁，中間加入小米 (01810-CN)，然後又進入 Meta，在 Meta 期間帶領虛擬實境(VR) 部門，後來在 2021 年離開。
此外，Dreamer 設計長 Nicholas Jitkoff 曾是 Google Chrome OS 的領導設計師。根據 Meta 的公告，這三位核心成員都將加入 Meta。
積極擴張，打造全方位 AI 代理
Dreamer 主攻的 AI 代理，指能代表人類執行任務的自動化機器人，目前已是 Meta 的發展策略核心。
祖克伯在 1 月的財報會議上表示，AI 代理的進步「非常深遠」，內部工程師已能用來輔助撰寫程式。
汪滔在周一宣布聘用新成員的備忘錄中寫道：「我們對代理人的信念比以往任何時候都更加堅定。」Meta 致力於打造「真正個人化且隨時在線、並能整合跨界面與穿戴裝置的代理人」。
Meta 去年 12 月同意斥資超過 20 億美元收購熱門 AI 代理公司 Manus，計劃將其部署至旗下各項應用程式與服務，接著本月初又宣布收購 AI 代理社群網路 Moltbook。
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