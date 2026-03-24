鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-24 13:42

Meta Platforms(META-US)已聘用人工智慧 (AI) 新創公司 Dreamer 的創辦人及團隊，這家今年稍早才剛成立的公司，主攻個人化的 AI 代理 (AI agents) 市場。

祖克伯大肆擴張AI版圖！Meta挖角Dreamer團隊 聚焦個人化AI代理

強強聯手 納入超級智慧實驗室

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根據內部公告，Dreamer 團隊——包括曾在 Meta 任職的共同創辦人 Hugo Barra——將加入由 AI 長汪滔 (Alexandr Wang) 領導的「超級智慧實驗室」(Superintelligence Labs)，繼續致力於開發 AI 代理及相關專案。

雖然雙方未揭露成交提款，但知情人士透露，Dreamer 金主將獲得高於原先投資額的報酬。該名消息人士還說，Dreamer 仍維持獨立法人地位，雙方協議內容包含 Meta 使用 Dreamer 技術的非專屬授權。

Dreamer 共同創辦人 David Singleton 在 LinkedIn 發文中證實這筆交易，並感謝身為 Dreamer 投資人的汪滔，在公司成立過程給予的協助。Singleton 今年稍早曾向祖克伯 (Mark Zuckerberg) 展示產品，「當時我們很清楚彼此對未來有著共同願景：讓數十億人都有能力創造改善生活的軟體。」

重量級老將回流

Singleton 曾是 Google(GOOGL-US)Android 產品的工程副總裁，也曾在金融科技公司 Stripe 擔任技術長。

Barra 也曾在 Google 任職，當時是 Android 產品管理副總裁，中間加入小米 (01810-CN)，然後又進入 Meta，在 Meta 期間帶領虛擬實境(VR) 部門，後來在 2021 年離開。

此外，Dreamer 設計長 Nicholas Jitkoff 曾是 Google Chrome OS 的領導設計師。根據 Meta 的公告，這三位核心成員都將加入 Meta。

積極擴張，打造全方位 AI 代理

Dreamer 主攻的 AI 代理，指能代表人類執行任務的自動化機器人，目前已是 Meta 的發展策略核心。

祖克伯在 1 月的財報會議上表示，AI 代理的進步「非常深遠」，內部工程師已能用來輔助撰寫程式。

汪滔在周一宣布聘用新成員的備忘錄中寫道：「我們對代理人的信念比以往任何時候都更加堅定。」Meta 致力於打造「真正個人化且隨時在線、並能整合跨界面與穿戴裝置的代理人」。