鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-24 07:30

《MarketWatch》報導，在美國總統川普表示，因美伊之間進行了「具建設性」的對話而延後對伊朗電力設施的攻擊後，油價周一 (23 日) 大跌約 10%。

5 月交割的布蘭特原油 (Brent) 周一下跌 10.9%，收在每桶 99.94 美元，創下 3 月 11 日以來最低水準。根據道瓊市場數據，這也是 3 月 10 日以來最大單日跌幅。

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根據 FactSet 數據，5 月交割的西德州中級原油 (WTI) 期貨下跌 10.3%，報每桶 88.13 美元。

這波跌勢源於川普周一早晨在 Truth Social 發文指出，美國與伊朗已就結束衝突進行「非常良好且具建設性的對話」，距離雙方爆發衝突僅三周多。

川普並補充，對伊朗發電廠與能源基礎設施的所有軍事打擊將延後五天，並視「持續進行中的會談與討論」成果而定。

不過，Zaye Capital Markets 投資長 Naeem Aslam 指出，川普表示美國不會攻擊伊朗電力設施，並不代表以色列也不會採取相同行動——而周一確實有報導指出，以色列已加大對伊朗的攻擊強度。

在消息相互矛盾的情況下，Aslam 表示，他「現在完全不會賣出原油」。

川普周末曾威脅將進一步攻擊伊朗能源設施。作為回應，伊朗國會議長警告將在整個地區發動報復性攻擊。

川普周一也反駁伊朗媒體稱雙方並未進行談判的說法。他向福斯財經網表示，不清楚伊朗媒體在說什麼，並稱雙方昨晚確實有討論，且可能在五天內甚至更快達成協議。

油價還會再跌嗎？

對市場而言，油價跌破每桶 100 美元無疑是利多，尤其對擔心汽油價格升破每加侖 4 美元的消費者更是如此。接下來的關鍵問題是，油價能在這個水準維持多久，以及是否還有進一步下跌空間。

Strategic Energy & Economic Research 總裁 Michael Lynch 表示，「目前市場完全是由川普的言論在主導。」他指出，目前尚不清楚實際進行了哪些談判，但川普似乎在暗示他希望達成協議。

但 Lynch 也表示，如果實際上並沒有如川普所說的美伊談判，那麼油價很可能迅速回升，重新站上每桶 100 美元以上。