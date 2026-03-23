油市低估！雪佛龍CEO警告：供應實際更吃緊 荷姆茲海峽封鎖衝擊尚未完全定價

鉅亨網編譯許家華 2026-03-24 06:10

雪佛龍 (CVX-US) 執行長 Mike Wirth 周一表示，市場尚未充分反映荷姆茲海峽關閉對實體原油供應帶來的衝擊，警告目前油價期貨低估實際供應緊縮的程度。

（圖：REUTERS/TPG）

Wirth 在美國德州休士頓舉行的 CERAWeek 能源會議上指出，當前實體市場供應明顯趨緊，但期貨市場價格曲線尚未完全反映這一現象。他表示，荷姆茲海峽封鎖已在全球能源系統中產生「非常真實的實體影響」，但這些因素尚未被油價期貨充分定價。

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目前美國 8 月交割原油期貨價格約在每桶 80 美元附近，顯示市場普遍預期供應干擾將在未來數周至數月內逐步緩解。然而，Wirth 指出，市場交易建立在有限資訊與預期之上，實際上已有相當規模的石油與天然氣未能進入市場流通。

他強調，與過往事件相比，本次供應中斷在實體層面的影響更為顯著。戰前約有 20% 的全球石油供應需經由荷姆茲海峽運輸，該狹窄水道是連接波斯灣與全球市場的關鍵通道。但隨著 Iran 對商業船運發動攻擊，油輪運輸幾乎停擺，嚴重干擾原油流動。

此外，波斯灣阿拉伯產油國因無法透過海峽出口，已被迫減產；同時伊朗的飛彈與無人機攻擊亦破壞中東能源基礎設施。部分國家更採取政策優先保留國內庫存並減少出口，使全球供應進一步收緊。

Wirth 表示，即便荷姆茲海峽重新開放，全球庫存恢復仍需時間，且產能回復速度存在高度不確定性，意味供應壓力短期內恐難完全消散。