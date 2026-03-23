鉅亨雙週報》油價暴衝與AI投資
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過去兩週，投資市場像被關進壓力鍋：荷姆茲海峽幾乎封鎖，油價一度暴漲逾四成，美伊衝突升溫，國際能源署史上最大釋儲、美國總統川普最後通牒輪番上場；另一邊，聯準會一手按住利率不動，一手把中性利率與通膨預測往上調，還把「AI 提振生產力」寫進劇本。當戰爭與 AI 同時主導市場情緒，台灣這種高能源依賴的小型開放經濟，該把風險當成災難，還是當成一次重新調整資產配置的機會？
1. 戰火燒到荷姆茲海峽：油價回百元不是假警報
自 2 月底爆發戰事以來，3 月中局勢全面升溫：伊朗新任最高領袖主張讓荷姆茲海峽「事實上關閉」，美軍摧毀布雷艇、警告商船避開民用港口，七大工業國組織（G7）討論釋出戰略儲備，國際能源總署（IEA）甚至啟動史上最大 4 億桶應急釋儲。結果很直接——油價快速回到接近每桶百美元，之後在「幾近封鎖 vs. 史上最大釋儲」的拉鋸下劇烈震盪。而最新情況是，伊朗加大對以色列攻擊、美國要求 48 小時內重啟荷姆茲海峽，等同是把原油市場當成全球風險偏好的心電圖。
2. 聯準會口風轉鷹：通膨的鍋，戰爭和 AI 一起背
3 月美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議照劇本按兵不動，利率維持在 3.50%–3.75%，但重點在細節：GDP 與「中性利率」預測上調，個人消費支出指數（PCE）與核心 PCE 通膨也往上修，點陣圖雖然還寫著「今年會降息」，但基調明顯偏鷹。鮑爾一方面承認 AI 提升生產力、支撐成長，另一方面又對油價上漲與不確定性表達關切——戰爭把通膨往上推，AI 把經濟撐住，聯準會沒有急著幫市場降息解套的理由，美股得習慣在「高利率但不再升息」的空氣中慢跑。
3. AI 變成戰時研究神器：快，未必等於對
在這波伊朗戰爭初期，投資人幾乎是集體把 AI 助理拉進投資決策會議：從 Anthropic、ChatGPT、Google Gemini 到 DeepSeek，由 AI 跑情境測試、推估供應鏈、算油價傳導，資料處理時間被大幅縮減。問題是，當大家同一時間問同一批 AI 類似的問題、用類似的情境假設，錯誤也會被放大，變成一種演算法版本的「羊群效應」。換句話說，AI 是把速度與槓桿都開到更大的工具，但如果連方向都沒搞清楚，只會更快衝進牆。
4. 台灣、中國與歐洲：同一場戰爭，不同的通膨劇本
對台灣來說，這不是抽象的中東新聞。油價暴漲超過 40%、荷姆茲海峽運輸受阻，等於直接對高度仰賴進口能源的台灣開了一張「未來通膨預告單」：輸入型通膨有回溫風險，市場對央行升息押注升高，對台股而言，短線修正壓力來自利率與成本雙重擠壓，但中長線則是檢驗誰真的有定價權與全球市占。另一方面，中國趁機加速電網擴張、大規模發債，試圖把能源安全與基建變成穩增長工具；歐洲則選擇不直接捲入荷姆茲海峽之軍事行動，轉而強調「經濟防禦」，用政治切割風險但無法切割油價。原油這種大宗商品，再次變成所有人都不想加碼、卻又離不開的主角。
鉅亨投資策略
戰爭溢價下的耐心與紀律
在「戰爭＋高油價＋高利率」的背景下，美股與台股短期波動加劇，但受惠 AI 生產力與科技產業結構性成長，長期仍看好，拉回反而是檢驗體質與分批布局的機會。中國在戰時大推電網與發債，雖有政策支撐，但景氣與結構壓力未解，對中國資產維持中立偏保守。原油與相關大宗商品已反映可觀戰爭溢價，政策干預與釋儲不確定性高，追價風險大，對此類資產同樣維持相對保守立場。
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