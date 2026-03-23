鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-23 14:10

受到中東衝突導致能源成本飆升的影響，全球債券市場正陷入動盪。由於投資人擔心通膨壓力將迫使各國央行重啟升息，交易員紛紛調整倉位，推動全球債券殖利率攀升至數月甚至數年來的最高點。

中東衝突引發全球債市巨震 能源成本與升息預期推高殖利率(圖:shutterstock)

在美國，由於市場預期聯準會 (Fed) 可能被迫調升借貸成本以對抗通膨，美債殖利率已連續三周上漲，處於數月來的高位。

‌



澳洲 10 年期公債殖利率周一 (23 日) 攀升至 2011 年以來的最高水準；紐西蘭與印度的殖利率也分別創下 2024 年 5 月與 2025 年 1 月以來新高。與此同時，日本與南韓的債券殖利率同步走高，歐洲債券期貨下跌。

Columbia Threadneedle Investments 投資組合經理 Ed Al-Hussainy 形容，現況為一場「大混亂」，目前市場處於「先賣再說」模式。

隨著伊朗戰爭升級的擔憂推動原油價格上漲，各國央行的立場也轉趨鷹派。英國央行與歐洲央行均暗示可能需要進一步收緊政策，而聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 則明確表示，在考慮降息之前，需要看到通膨降溫取得更多進展。

市場對利率走勢的預期在短時間內發生了根本性轉變。就在上個月，投資人還因預期勞動力市場疲軟而完全消化了今年兩次降息的可能性。然而，隨著戰爭拖延，利率掉期顯示，交易員目前認為 10 月前升息的機率約為 60%。

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 策略師 Benjamin Picton 指出，債券市場目前的價格波動劇烈程度，已足以挑戰能源市場的領先地位。