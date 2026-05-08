鉅亨網新聞中心 2026-05-08 08:22

SpaceX 已在火箭發射領域站穩腳跟，並經營著全球規模最大的衛星網路業務 Starlink。如今，馬斯克（Elon Musk）正試圖將這家公司轉型為全新的角色：AI 基礎設施房東（AI Infrastructure Landlord）。

馬斯克為SpaceX找到下一台印鈔機：AI算力房東。(圖:shutterstock)

AI 領頭羊 Anthropic 已達成協議，將使用位於曼非斯（Memphis）、由 SpaceX 與 xAI 共同打造的 Colossus 1 超級電腦。

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這項合作顯示，馬斯克或許已在自身 AI 版圖中，意外開發出一種全新的商業模式——將龐大的 輝達 GPU 算力，，租賃給極度渴求運算資源的頂尖 AI 公司。

難以忽視的基礎設施規模

據悉，Colossus 叢集約擁有 22 萬顆 Nvidia GPU，並具備超過 300MW 的電力容量，其規模已更接近超大型雲端業者（Hyperscaler）等級的基礎設施，而非傳統企業 AI 實驗室。

多年來，投資人一直將火箭發射視為 SpaceX 的核心業務，但 Starlink 已悄悄改變整體商業模式。據估計，Starlink 去年營收約達 100 億至 120 億美元，已占 SpaceX 整體業務的大部分。

相較之下，火箭發射服務雖然仍是龐大業務，卻越來越像是支撐 Starlink 生態系的基礎設施。

如今，AI 可能正形成第三層成長曲線。

馬斯克近期曾發文表示，xAI 最終將整合進「SpaceXAI」，意味著火箭、衛星與 AI 基礎設施，未來可能被納入同一體系。

新的 AI 商業模式，可能正是「算力房東」。與 Anthropic 的這筆交易，暗示了矽谷正發生的重大變革。

隨著 AI 模型訓練與推論成本飆升，尖端實驗室正瘋狂尋覓輝達 GPU 的算力。這使得大規模運算叢集本身，轉化為具備變現價值的資產。換言之，SpaceX 可能不再只是在 AI 賽道上競爭，而是轉身成為驅動 AI 產業的基礎設施租賃商。