鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-22 11:00

全球債券市場普遍遭打壓，但英國國庫券 (Gilt) 市場所受到的衝擊顯然更甚於其他已開發國家，指標性的英國 10 年期公債殖利率在周五 (20 日) 突破 5% 這個重要心理關卡，為 2008 年 7 月以來最高水準。

債券殖利率與價格呈反向變動，在美以聯手攻擊伊朗之前，英國 10 年期公債殖利率為 4.23%。相較之下，美國與德國同天期公債殖利率同期分別上升 36 個及 32 個基點。

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英債這波殖利率飆升，與油價大漲及通膨憂慮密切相關。英國央行 (BOE) 周四表示，能源成本可能轉嫁至其他商品與服務價格中。英國央行周四雖然按兵不動，但目前市場預期今年將升息多達三次。

理論上應能抵禦通膨風險的抗通膨債券 (Index-linked gilts)，也同樣遭遇拋售：自英國綠黨 (Green Party) 在執政黨工廠大票倉歌頓及登頓選區 (Gorton and Denton) 的補選中險勝後，10 年期抗通膨債券殖利率攀升了 19 個基點，顯示市場認為現任首相施凱爾 (Keir Starmer) 任期已進入倒數。博弈網站 Betfair 顯示施凱爾今年下台的機率高達 (70%)。

目前的繼任熱門人選為芮納 (Angela Rayner)，她的立場比施凱爾更偏左翼。她在本周的演說中強調，工黨必須進一步展現與勞工階級站在一起的立場。

Berenberg 英國資深經濟學家 Andrew Wishart 說：「英債殖利率隨政治新聞飆升，顯示投資人仍擔心政局變動可能導致財政政策鬆綁、並推升通膨。」

他指出，投資人對於擴大公共支出表現出的反感，就如同當初反對特拉斯 (Liz Truss) 的減稅政策一樣。若放棄財政整頓，政府融資成本的上升將擠壓財政空間，最終迫使政府重新考慮。

周五公布的數據顯示，英國 2 月預算赤字達 143 億英鎊，高於市場預期。

Caxton 匯率分析師 David Stritch 警告，考慮到英債殖利率飆升將使債券利息支出進一步攀升，而英國央行今年可能持續升息，目前的赤字情況的確令人憂心。