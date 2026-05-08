鉅亨網新聞中心 2026-05-08 08:05

三星電子勞資衝突持續升溫。面對延燒數週的罷工行動，資方近日提出最高約 34 萬美元（約新台幣 1,100 萬元）的獎金與福利補償方案，盼平息抗爭。不過，三星電子工會（NSEU）正式拒絕該項一次性提議，強調員工訴求並非短期金錢補償，而是建立透明、公平且可長期運作的薪酬制度，雙方對立仍未見緩解。

《金融時報》報導指出，此次談判的爭議焦點在於，資方提出的方案雖然在數字上極具吸引力，但多數屬於不可持續的一次性獎金（One-time bonus）以及有條件的福利增項。

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工會方面認為，這種做法本質上是資方試圖以「購買和平」的方式，規避核心的薪資結構改革。

工會代表指出，現行的績效評估體系缺乏透明度，且底薪增幅追不上通膨與企業利潤的成長，若接受了這筆獎金，等同於放棄了未來幾年爭取合理薪資調整的籌碼。

對於三星電子的管理層而言，當前正處於高頻寬記憶體（HBM）競爭的關鍵時刻，生產線的任何停擺都可能導致市場份額被競爭對手蠶食。因此，資方破天荒地提出如此高額的補償條件，顯現出其急於復工的焦慮感。

然而，工會成員的堅定立場超出了市場預期。工會強調，成員們不僅是為了眼前的利益而戰，更是為了建立一個能讓基層員工在公司盈利時獲得合理分配的制度，並要求資方必須在帶薪年假以及獎金計算公式上做出實質讓步。

目前，這場發生在南韓科技巨頭內部的勞資對峙已進入白熱化階段。隨著工會拒絕這份「天價」方案，罷工行動預計將持續並擴大，甚至可能波及到核心的晶圓代工與記憶體生產線。

業界觀察家指出，這不僅僅是一場關於錢的爭端，更是三星電子企業文化面臨轉型壓力的縮影。