鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-08 07:40

蘋果正加速布局 AI 穿戴裝置，最新消息指出，搭載攝影機與人工智慧功能的新一代 AirPods Pro 已進入接近量產前測試階段，整體研發進度已明顯超前外界預期。

《彭博》記者 Mark Gurman 週三 (7 日) 報導，目前蘋果已完成接近最終版本設計的原型機，並進入設計驗證測試 (DVT) 階段。這代表產品硬體架構與外觀設計已大致定案，距離量產更進一步。

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依照蘋果過往產品開發流程，DVT 階段通常持續 3 至 6 個月，之後將進入生產驗證測試 (PVT) 階段，主要用於驗證組裝流程與量產良率。

市場人士指出，AirPods 系列產品過往 PVT 階段約維持 2 至 4 個月，而正式量產通常會在新品發表前約兩個月展開，換言之，新一代 AirPods Pro 可能不會在 2026 年推出，但已接近完成。

報導指出，這款新型 AirPods 外觀將類似 AirPods Pro 3，但最大差異在於每側耳機都將內建相機模組，主要用途並非拍照或錄影，而是讓該攝影機作為 Siri 的「眼睛」，強化 Siri 與 AI 的環境感知能力。

目前蘋果規劃的功能方向，是讓 AirPods 能透過相機辨識周遭環境與物體，並配合 Siri 提供即時情境化回應。

例如，使用者詢問「可以用冰箱裡的食材做什麼料理」時，耳機攝影機可辨識冰箱內容物，再透過 AI 提供食譜建議。

消息指出，這些相機將不提供傳統影像拍攝功能，因此不會像智慧眼鏡或手機一樣儲存照片與影片，而是專注於 AI 感知與空間辨識。

此外，先前市場盛傳蘋果可能透過相機導入手勢控制功能，但最新消息顯示，目前版本尚未規劃支援相關操作。

其實市場早在 2024 年便開始流傳「相機版 AirPods」消息。當時天風國際分析師郭明錤曾指出，相關產品將結合 Apple Vision Pro，進一步強化空間音訊與沉浸式體驗。

隨後，蘋果也在 2025 年提交與 AirPods 相機相關的專利文件。專利內容顯示，蘋果計畫利用光學系統作為接近感測器，除可辨識距離外，也能判斷所觀察物體的類型。

文件指出，系統不僅能辨識使用者是否接近牆面，也可感測手部揮動等動作，顯示蘋果正持續擴大 AI 與感測技術在穿戴裝置上的應用布局。

蘋果 (AAPL-US) 股價週三仍受大盤拖累收低 0.024% 至每股 287.44 美元。