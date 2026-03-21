鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-21 22:20

作為美國與日本去年達成貿易協議的一部分，兩國宣布一系列大型能源基礎建設計畫，內容涵蓋最多 10 座核能反應爐與兩個大型天然氣樞紐，並可能使幾家公司受益。

美國、日本貿易協議推動核能發展！這「三家公司」將受益。(圖：REUTERS/TPG)

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美國去年下調了對日本商品的關稅，並要求日本在美國投資 5,500 億美元的專案。本週，日本首相高市早苗訪問美國，與美國總統川普會面，並宣布作為貿易協議一部分的最新一批專案。

上個月，首批專案已經公布，其中包括承諾協助資助美國俄亥俄州最大的一座天然氣電廠。

根據熟悉專案條款的美國高層官員，日本預計將全額出資這些專案，並在多年期內分期收回投資。

該官員表示，專案初期的收益將美日各分 50%，直到日本收回全部投資為止；之後，美國將獲得 90% 的利潤，日本僅拿 10%。所有專案預計都將在聯邦土地上開發。

日本方面發布的專案說明書譯文稱：「我們打算以誠信且迅速的方式，進一步完善貿易協議的細節」。

白宮公告則表示，日本將投入最高 400 億美元，投資由 GE Vernova - 日立合資公司研發的小型核反應爐。這些反應爐將建造於田納西州與阿拉巴馬州。

GE Vernova - 日立的小型核反應爐設計容量為 300 兆瓦，足以供應約 20 萬至 30 萬戶家庭用電。目前美國尚未建造任何小型核反應爐，但 GE Vernova - 日立目前正在加拿大建造數座。

該公司也正等待美國核能管理委員會核發田納西州的建造許可，並與公營事業單位 田納西河谷管理局（TVA） 合作，專案地點位於州東部的克林奇河聯邦用地。

TVA 在聲明中表示：「我們期待持續與政府合作，釋放美國能源潛力，並保障國家能源安全。」然而，TVA 尚未對是否最終建造這些反應爐做出最終投資決策。

高層官員表示，在阿拉巴馬州，核反應爐預計將建於 Bellefonte 市。TVA 在該市擁有 Bellefonte 核電廠的土地。數十年來，開發商曾試圖在此建造大型核反應爐，但均未成功。

TVA 發言人 Scott Fiedler 表示，TVA 在 2019 年放棄該核能建設許可，現場仍存的建築「已被拆解取零件」。

美國商務部指出，核能投資總計可新增約 3 吉瓦電力，足以供應近 300 萬戶家庭。

雖然總投資額高達 400 億美元，每單位電力成本比大多數電力專案高出許多，可能比同等容量的天然氣電廠高四倍左右，但隨著更多小型反應爐建成，成本可能下降。

除了 GE Vernova 與日立外，其他企業也可能受益。日本表示，預計包括日本重工業公司 IHI 與日本製鋼所在內的日本公司也將參與該專案。

至於天然氣電廠，日本可能為德州和賓州的計畫提供高達 330 億美元的資金，並由全美擁有多座可再生能源與天然氣電廠的佛羅里達公用事業公司新紀元能源負責營運。

新紀元能源表示：「根據雙邊貿易協議架構，這些專案將由美日共同擁有，並由 新紀元能源建造與營運。」