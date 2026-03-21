鉅亨網新聞中心 2026-03-21 09:50

南韓加入西方七國聯合聲明，譴責伊朗對荷姆茲海峽實施事實性封鎖的行動。南韓外交部 20 日晚間表示，政府決定參與由英國、法國、德國、義大利、日本、荷蘭與加拿大共同發布的聲明，強調維護國際海上通道安全與航行自由的重要性，並對區域局勢升溫表達嚴重關切。

南韓外交部指出，此一決策是綜合考量其一貫支持自由航行的立場、國際社會整體動向，以及海峽受阻對南韓能源供應與經濟可能造成的直接衝擊。由於南韓高度依賴中東能源進口，任何通過荷姆茲海峽的運輸中斷，都可能迅速反映在油價與產業成本上。

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英、法、德、義、日、荷、加七國已於 19 日發表聯合聲明，譴責伊朗實際上阻斷全球最重要能源運輸要道之一的行為，並呼籲確保國際航道暢通。外電指出，近期因軍事衝突升溫，伊朗透過無人機與飛彈威脅商船通行，使多數航運業者暫停經過該水道，形成「事實封鎖」局面。

國際能源與航運數據顯示，荷姆茲海峽平時承載約全球 20% 的石油與液化天然氣運輸，一旦受阻，對全球供應鏈衝擊巨大。近期船舶通行量已大幅下滑，部分時段甚至減少超過 90%，大量油輪滯留波斯灣外海，導致原油供應出現缺口，油價劇烈波動。

最新外電報導指出，中東衝突升高已嚴重干擾該水道運作，部分國家甚至被迫宣布能源出口「不可抗力」，全球能源市場因此承壓。 同時，約占全球兩成能源運輸的關鍵通道受阻，也使依賴進口的亞洲與歐洲國家面臨成本飆升與通膨壓力。

此外，包括印度等國也已公開表態，強烈反對針對商業船隻的攻擊行為，認為此舉不僅危及船員安全，更衝擊全球貿易與能源穩定。 多國立場顯示，確保荷姆茲海峽航行自由已成為國際共識。