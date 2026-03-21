鉅亨網編譯許家華 2026-03-21 09:30

隨著中東局勢持續升溫，美國國防部正加緊為可能的軍事升級做準備。多名知情人士指出，五角大廈已針對向伊朗部署地面部隊擬定詳細計畫，並由高階軍事指揮官提出具體需求，以供川普評估在美國與以色列主導的對伊衝突中採取下一步行動。

消息人士表示，川普政府目前仍在權衡是否將地面部隊部署至該地區，相關討論仍屬規劃階段，尚未確定何種情境下會實際動用地面兵力。白宮新聞秘書 Karoline Leavitt 則強調，五角大廈的任務是為總統提供最大決策彈性，並不代表已做出派兵決定，且總統日前已在橢圓辦公室表示，目前沒有計畫將地面部隊派往任何地區。

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據了解，美軍內部已召開多場會議，模擬若地面部隊進入伊朗後，如何處理可能拘押的伊朗士兵與準軍事人員，包括拘留地點與後續安排等細節。此舉顯示相關軍事規劃已進入高度具體化階段。

在兵力部署方面，美國正準備將陸軍第 82 空降師 (82nd Airborne Division) 部分部隊調往中東，並結合陸軍全球快速反應部隊與海軍陸戰隊遠征部隊，提升即時應變能力。

此外，美軍已啟動大規模兵力調動。兩名美國官員指出，本週稍早已有 3 艘軍艦與約 2200 名海軍陸戰隊員自加州出發，前往中東地區，這是自衝突爆發以來第二支派遣的遠征部隊。首支部隊此前已自太平洋出發，目前仍在前往部署地點途中。整體部署可能需數週時間完成。