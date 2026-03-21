鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-21 14:10

中東戰火不僅推升能源成本，也正在強化美元作為避險資產的地位，交易員今年以來首度轉為看多美元。

今年來首度翻多！美元獲交易員看好 避險地位更穩了 (圖:Shutterstock)

根據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 周五發布的數據，截至本周二為止，避險基金、資產管理公司及其他投機者已建立價值 62 億美元的美元多頭部位。自去年 12 月中旬以來，這些投資人一直押注美元走弱。

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這個立場變化，顯示在美國襲擊伊朗後三周以來，每日規模 9.5 兆美元的外匯市場氛圍已經有所轉變。彭博美元現貨指數 3 月以來累計上漲約 2%，有望創下去年 7 月以來最大單月漲幅。

CFTC 數據顯示，投機者正持續縮減美元空頭部位：今年 2 月中旬時，美元空頭部位一度高達 220 億美元，但在那之後，美元經常隨原油價格同步攀升，避險買盤也為美金提供支撐。

BMO 資產管理公司 Bipan Rai 說：「衝擊型事件發生初期，投資人會選擇規避風險，代表會平倉美元空頭部位。此外，美元具備的流動性與避險吸引力也成為吸引力。」

摩根大通策略師上周也出現一年來首度轉為看多美元的立場轉變，並指出，當債券與股市同時承受壓力時，美元是跨資產類別中「最頂尖的防禦性選擇」。

許多原本預期美國聯準會 (Fed) 降息將導致美元走貶的策略師，現在正面臨日益沉重的壓力，原因在於，市場擔憂中東衝突長期化代表能源成本高漲並推升通膨，導致不再押注美國降息。

本周 Fed 會議過後，債券交易員更將 10 月以前的升息機率提高至 50%。

Monex 公司外匯交易員 Andrew Hazlett 說：「伊朗戰爭及隨之而來的能源價格飆升，已將擊垮了『多次降息』的說法。隨著交易員為升息預期重新布局，美元空頭部位的平倉過程也跟著加速。」