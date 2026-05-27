鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-27 15:02

南韓記憶體大廠 SK 海力士市值在周三 (27 日) 盤中正式突破 1 兆美元大關，成為繼台積電 (2330-TW)(TSM-US) 與三星電子之後，歷史上第三家達成此里程碑的亞洲企業。

SK海力士市值突破1兆美元 亞洲第三家達此里程碑企業(圖:shutterstock)

受惠於人工智慧 (AI) 晶片需求的持續樂觀情緒，SK 海力士股價周三早盤一度飆升約 9% 至 15%，觸及 223.8 萬至 228 萬韓元的歷史新高，市值估計達到 1,589 兆至 1,624 兆韓元 (約 1.05 兆至 1.08 兆美元)。

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截至收盤，SK 海力士上漲 9.31%，收 224.3 萬韓元。

此次股價上揚帶動了南韓股市的整體狂熱，南韓綜合股價指數 (KOSPI) 史上首次突破 8,400 點。由於漲勢過於迅猛，市場在早盤甚至觸發了「側車機制」，即短暫暫停期貨交易以穩定市場波動。

除了美股美光 (MU-US) 昨日市值突破兆元大關帶來的正面連鎖反應外，追蹤三星與 SK 海力士的單一股票槓桿型 ETF 上市，也進一步加速了資金向這兩大晶片巨頭集中。

SK 海力士能成功晉升「1 兆美元俱樂部」，核心在於其在 AI 高頻寬記憶體 (HBM) 市場的領導地位。作為輝達 (NVDA-US)HBM3 與 HBM3E 產品的主要供應商，SK 海力士在 2026 年第一季的淨利潤較去年同期飆升約 400%，達到破紀錄的 40 兆韓元。隨著 AI 處理器性能不斷增強，記憶體被視為支撐運算引擎的關鍵「燃油管」，其需求預計在未來三年內將持續超越供應。