美光強勢入陣預示「兆元俱樂部」前景？這兩大巨頭恐被超車

鉅亨網新聞中心 2026-05-27 17:00

隨著人工智慧（AI）狂潮從硬體算力向外蔓延，美股「兆元市值俱樂部」正以驚人的速度擴張。這不僅僅是數字上的躍進，更代表著華爾街對科技巨頭的衡量標準與估值邏輯，已經發生根本性的質變。

美國知名財經節目主持人 Jim Cramer 認為，AI 行情已經昂首步入全新階段，過去被視為極少數頂尖科技業專屬的「兆元市值門檻」，如今在 AI 的加持下，正變得比以往更容易跨越。

‌



這並非代表這個頂級俱樂部被稀釋了價值，而是 AI 這股科技洪流，正賦予更多企業晉升世界級巨頭的硬實力。

記憶體不再看天吃飯

推動這波驚人漲勢的背後推手，是美系外資瑞銀（UBS）將美光目標價一口氣狂飆至令人咋舌的 1,625 美元，創下華爾街法人圈的最高紀錄。

瑞銀更樂觀預測，只要 AI 需求維持現有熱度，美光在未來一年的市值甚至有機會挑戰 1.8 兆美元。

美光之所以能擺脫過去「景氣循環股」的緊箍咒，關鍵就在於高頻寬記憶體（HBM）的結構性轉變。在 AI 資料中心鋪天蓋地的建設需求下，HBM 已從過去的常規零組件，躍升為與 GPU 並肩的關鍵算力基礎設施。

美光先前透露其 2026 年的 HBM 產能早已銷售一空，並與客戶簽署了長期供貨協議，證實了這非短期泡沫。

不過，在高歌猛進的背後，市場也開始緊盯美光在產能擴張上的極限、科技巨頭 AI 資本支出的續航力，以及即將到來的財報能否撐起當前的高估值。

輝達不能只靠「秀肌肉」

相較於美光等新面孔的風光，早期領跑的 AI 霸主輝達 (NVDA-US) 則面臨不同的市場期待。

雖然輝達依舊牢牢掌控全球最強的 AI 晶片技術，但華爾街的胃口顯然變大了，不再單純滿足於技術領先的「肌肉秀」。

Cramer 建議輝達應效法蘋果 (AAPL-US) 的財務操作模式，透過大幅提高股息並擴大庫藏股買回，來回饋長期支持的股東。

事實上，輝達今年以來股價漲幅相對溫和，且過去幾季常出現「財報公布後利多出盡利空回檔、季中再緩步墊高」的慣性，顯示資金在激情過後，對硬體巨頭的資金回報率有了更務實的考求。

另一方面，軟體與雲端巨頭們也在積極證明自己的 AI 變現能力。Alphabet(GOOGL-US) 在 Google Cloud 的強勁成長動能帶領下，搭配 YouTube、Waymo 自駕車以及 Gemini 人工智慧平台的多引擎驅動，成為長線資金最看好的標的之一。

至於蘋果 (AAPL-US) ，市場過去或許低估了其終端 AI 生態系的爆發力，但隨著蘋果維持一貫「接近完美才出手」的精緻路線，將 Gemini 等 AI 技術無縫融合至硬體生態中，已重新贏得華爾街的掌聲。

而處於輿論風口浪尖的微軟，雖然正面臨市場對 AI 投資回報率（ROI）及企業軟體成長放緩的質疑，但法人普遍仍看好其豐厚的現金儲備與頂尖人才庫，終能克服短期的轉型陣痛。

亞馬遜與博通成「隱形贏家」

在這場兆元爭霸戰中，有兩家公司被視為最不容忽視的「AI 隱藏版贏家」。

首先是電商與雲端龍頭亞馬遜 (AMZN-US) ，過去市場低估了亞馬遜自研晶片的長線戰力，然而隨著新一代亞馬遜定制晶片問世，其高性價比與保值性開始顯現，成為許多客戶繞過昂貴 GPU 的替代方案，這也是近期亞馬遜股價表現硬挺、相對壓制輝達走勢的主因之一。

博通在系統整合與網路傳輸上的絕對技術優勢，使其成為這波資料中心建置潮中，最穩健的獲利收割者。

特斯拉忙轉型、Meta 下一步成焦點

然而，並非所有身處兆元俱樂部或邊緣的巨頭都能高枕無憂。

相較之下，Meta 平台 (META-US) 則讓市場抱持較為審慎的態度。雖然 Meta 旗下擁有龐大的社群帝國與智慧眼鏡等硬體嘗試，但在「現實且健忘」的資本市場中，投資人隨時都在追問「下一步是什麼？」。Meta 若無法在短期內端出令人耳目一新的 AI 新故事，其估值擴張恐將面臨瓶頸。