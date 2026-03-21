Fed官員坦言伊朗戰爭模糊前景 市場轉向押注升息

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-21 08:40

《路透》報導，隨著與伊朗戰爭升溫帶來持續性通膨風險，一位具影響力的聯準會 (Fed) 決策官員周五 (20 日) 表示，這已足以讓他本周將立場從支持降息轉為主張按兵不動。同時，市場對美國央行下一步行動的預期，也迅速轉向升息。

聯準會理事華勒表示，央行或許需要保持審慎。(圖：Reuters/TPG)

聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 接受 CNBC 訪問時表示，「我們不知道這情勢會如何發展，但考量近期能源價格飆升，央行或許需要保持審慎。」

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他指出，多數油價衝擊通常是先大幅上漲，隨後回落，聯準會正觀察這波價格是否會持續維持高檔，因為這將是推升通膨的最顯著風險。

華勒表示，若高能源價格開始推升基本通膨，「確實需要做出回應」。但目前而言，他傾向先觀望情勢發展，「如果情況相對穩定，且勞動市場持續疲弱，我會在今年稍晚再次支持降息。」他並補充，目前不認為需要考慮升息，儘管部分官員已開始討論此可能性。

在另一場接受福斯財經節目的訪問中，聯準會副主席鮑曼 (Michelle Bowman) 表示，「現在判斷這場衝突對美國經濟活動的長期影響仍過早，也難以據此評估我們長期的經濟預測，以及政策會議與利率決策應如何調整。」

不確定性主導局勢

華勒與鮑曼是聯準會在周三結束為期兩天會議、決定將基準利率維持在 3.50% 至 3.75% 區間後，首批公開發言的官員。聯準會聲明指出，美國與以色列對伊朗的戰事，為經濟前景帶來不確定性。

聯準會同時公布的最新經濟預測顯示，官員仍預計今年將降息一次，並在 2027 年再降息一次。

然而，短期利率期貨交易員如今已開始反映 12 月升息的機率上升，與本周稍早仍預期降息的情況形成明顯轉變。

美銀經濟學家指出，若要啟動升息，需具備包括就業市場穩定 (失業率約 4.5%)、以及以個人消費支出物價指數(PCE) 衡量的核心通膨高於 3.2% 等條件。

他們表示，「若伊朗衝擊持續但影響溫和，這些條件最有可能成立」，且升息的「甜蜜點」為油價維持在每桶 80 至 100 美元之間。

達拉斯聯準銀行報告指出，若 2026 年第二季荷莫茲海峽 (Strait of Hormuz) 關閉，導致全球近 20% 的石油供應退出市場，油價可能升至接近每桶 100 美元。

戰爭引發的能源價格劇烈波動，加上中東石油與天然氣供應的不確定性，將帶來通膨上升、經濟成長放緩及就業流失的風險，因為消費者被迫將更多支出用於能源。

這樣的前景對聯準會決策官員構成重大挑戰，因為可能同時衝擊其「就業最大化」與「物價穩定」的雙重目標，迫使其在兩者之間做出取捨。

同時，部分官員已開始考慮升息的必要性。升息的理由之一，在於央行多年未能達成通膨目標，可能削弱市場對物價最終回歸目標的信心。