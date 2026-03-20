鉅亨網編譯段智恆 2026-03-21 03:30

美國總統川普周五 (20 日) 表示，美軍「現在就可以」結束對伊朗的軍事行動，並讓德黑蘭在未來十年內難以重建軍事能力，但他認為這樣的結果「並不可接受」，暗示美方將持續對伊朗施壓，以確保其無法恢復軍事實力。

川普：美軍可隨時結束對伊行動 但將持續施壓防止重建(圖：REUTERS/TPG)

川普在接受《MSNBC》節目主持人專訪時指出，若美軍此刻撤出，伊朗至少需要十年時間重建軍力，「但終究還是會重建」。他強調，若美方持續介入，「他們將永遠無法重建」，顯示白宮傾向延長軍事行動以徹底削弱伊朗軍事能力。

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相關言論發布之際，多家媒體報導五角大廈正從聖地牙哥增派最多約 2,500 名陸戰隊員至中東地區，這已是近一周內第二波大規模增兵行動。儘管如此，川普前一日仍在白宮表示，不會在伊朗部署地面部隊。

以色列總理尼坦雅胡則持不同看法，認為若要實現對伊朗政權的實質改變，「必須包含地面行動」。他並指出，最終仍需仰賴伊朗人民自身力量推動變革，但也強調實現目標存在多種可能途徑。

川普則表示，美國與以色列在對伊朗的整體目標上「大致一致」，但兩國面臨的地緣環境不同。他指出，以色列位於中東核心區域，而美國並非如此，「這是一個很大的差異」。