鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-19 17:10

就在 1 個月前，任何預測國際油價將飆升至每桶 200 美元的分析師，恐怕都會被視為無稽之談；然而，隨著中東供應鏈遭遇前所未有的重創，這一劇本正迅速從「天方夜譚」轉變為現實的可能性。

《路透》本月引述 Kpler 的數據報告稱，2 月中東石油和燃料的日均出口量為 2,513 萬桶。到 3 月中旬，這數字暴跌近三分之二，降至每日 971 萬桶。 Vortexa 的數據更令人擔憂，2 月份原油和燃料的日均出口量為 2,610 萬桶，而 3 月中旬的每日平均出口量僅為 750 萬桶。

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然而，比日均出口量更糟糕的是生產狀況。各國正大規模減產：伊拉克每日減產約 290 萬桶，沙烏地阿拉伯削減 200 萬至 250 萬桶，阿拉伯聯合大公國與科威特也分別大幅削減產出，總計超過 700 萬桶的日產量從市場上消失。

這與國際能源總署 (IEA) 原先預測今年市場將有 370 萬桶剩餘的景象截然不同；相反地，IEA 目前估計全球停產量已高達每日 1,000 萬桶。

「實體石油缺失」是推升價格的核心動力。 由於儲油能力達到極限，且部分出口油輪被轉作儲存用途，中東業者被迫關閉油井，而重啟這些設施並非一蹴可幾。

Onyx Capital 集團執行長 Greg Newman 指出，中東基準油價已觸及 150 美元，在當前這種「每天都有危機」等同於供應中斷的環境下，200 美元是非常公平且合理的預測。

Longview Economics 策略師 Chris Watling 警告，當供應短缺時，大宗商品價格往往會呈現「拋物線式」飆升，油價甚至不排除衝上 250 美元。

儘管華盛頓暫時允許部分受制裁的俄羅斯原油進入市場以緩解壓力，但這僅被視為臨時緩衝。即便擁有龐大庫存的中國，也已禁止燃料出口並要求中石化削減煉油率，顯示出對供應緊缺的防範。

《路透》分析指出，即便戰火立即平息，由於實體供應短缺，油價也難以回歸戰前水準，恢復產量可能需要數月之久。