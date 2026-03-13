鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-13 13:30

美伊衝突造成卡達天然氣加工停產，氦氣價格應聲飆漲，從半導體到醫療影像，多個產業受到衝擊，也凸顯這個市場規模雖小，卻具有至關重要的地位。

氦氣價格兩周漲一倍！卡達斷供 原料戰火燒向晶片與醫療產業 (圖:Shutterstock)

Kornbluth 氦氣諮詢公司總裁康 Phil Kornbluth 表示，自中東危機爆發以來，由於買家爭相確保供應，氦氣現貨價格已經翻倍上漲。

身為全球第二大液化天然氣 (LNG) 出口商，卡達國營的卡達能源公司 (QatarEnergy) 上周宣布年產能 7700 萬噸的設施停產，並就 LNG 運輸宣布遭遇「不可抗力」(force majeure)。

氦氣是天然氣加工過程中的副產品，因此任何 LNG 生產中斷，都會直接導致氦氣供應減少。

卡達能源部長 Saad al-Kaabi 上周曾說，即使中東衝突立即結束，交貨恢復正常將需要「數周到數個月」的時間。

根據美國地質調查局 (USGS) 的數據，卡達在 2025 年約生產 6300 萬立方公尺的氦氣，約占全球 1.9 億立方公尺總產量的三分之一。

市調公司 IndexBox 執行長 Aleksandr Romanenko 說：「如果這些 (供應中斷) 條件持續存在，實際上，市場每個月將損失約 520 萬立方公尺的氦氣。」

由於氦氣的備用產能極少、且儲存量有限，面對「斷氣」危機，買家幾乎沒有短期替代方案。

日本頂級氦氣供應商岩谷 (Iwatani) 表示，目前仍為包括半導體製造商在內的客戶維持穩定供應，部分原因是岩谷也從美國採購氦氣，在日本和美國都有庫存。

氦氣市場運作不透明、需要特殊運送



氦氣市場的運作方式與大多數大宗商品非常不同，大多數供應透過長期合約而非透明的現貨市場銷售，代表即使供應緊張，價格訊號往往也只會緩慢浮現。

這種不透明性讓市場難以判斷合理價格，但供應緊張的跡象已經開始出現。

IndexBox 的 Romanenko 表示，為期 30 天的斷供，可能會使交付的氦氣價格上漲 10% 至 20%，而 60 到 90 天的停產，則可能會使價格上漲 25% 至 50%，特別是對於沒有長期供應合約的買家而言。

此外，氦氣的物理特性帶來另一項限制：這種氣體通常以液態運輸，並在運輸過程中逐漸蒸發。

氦氣開發商 Avanti 執行長 Chris Bakker 說：「氦氣是一種大宗商品，但它也有保鮮期。在全球運輸需要被液化，因此理論上，只有 45 天的時間就必須送到終端用戶手中。」

關鍵產業優先排隊

如果氦氣供應進一步緊縮，供應商通常會在不可抗力事件中，把產量優先分配給關鍵產業。

市調機構 AKAP Energy 執行長 Anish Kapadia 預估，醫療 MRI 系統、火箭飛船等產業可能會獲得 100% 的需求量，而半導體製造商可能會收到 95%。

優先等級較低的用途，包括焊接、潛水設備和派對氣球，可能會面臨更大幅度的減供。

這種層級結構反映了氦氣在替代品有限的技術中所扮演的角色。

AKAP 的 Kapadia 表示，從卡達採購氦氣的工業氣體公司，包括液空集團 (Air Liquide)、林德集團(Linde) 和空氣產品與化學公司(Air Products and Chemicals)，是受此次供應衝擊影響最嚴重的企業。