鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-20 17:00

國際金價周五 (20 日) 因技術性買盤小幅上漲，但由於美元堅挺，加上聯準會 (Fed) 鷹派立場抑制降息預期，金價本周仍朝周線連三黑頹勢邁進。

受中東局勢升級推高油價、Fed 降息預期降溫等因素影響，貴金屬市場周四 (19 日) 遭市場劇烈拋售，黃金與白銀期貨價格雙雙暴跌。黃金期貨連續合約收跌 5.9% 至每盎司 4605.7 美元，盤中連破 4800、4700、4600 三大整數關卡，較 1 月 29 日創下的 5626.8 美元歷史高點已經回落逾千美元。白銀期貨跌幅更重，周四下跌 8.2% 至每盎司 71.22 美元，連 7 日走跌，為 2023 年 12 月以來最長連跌紀錄。

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《巴隆周刊》報導，國際油價波動加劇了市場對通膨的擔憂。在伊朗攻擊中東能源設施後，國際基準的布蘭特期油價格一度衝破每桶 110 美元，之後在以色列總理尼坦雅胡稱戰爭將「比人們想像的更快」結束後，回落至 102 美元附近。

分析師指出，地緣政治風險與高油價正削弱黃金的避險吸引力。Gavekal 分析師認為，黃金在經歷從 2000 美元到近 5000 美元的兩年多暴漲後，已處於「高度可回調」狀態。在 Fed 周三 (18 日) 決定維持利率不變、主席鮑爾釋放偏「鷹」信號後，市場對寬鬆貨幣政策的押注明顯降溫。

BullionVault 研究員指出，高利率維持更久將壓制無息的黃金，投資者可能轉向有息資產。

Yardeni 研究公司則認為，金價下跌主因是漲多後的獲利了結，以及投資者為彌補其他市場虧損、追逐美債殖利率上升而拋售黃金。