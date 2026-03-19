鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-19 14:35

根據卡達能源公司最新報告，伊朗多次攻擊已對全球最大液化天然氣 (LNG) 設施—拉斯拉凡 (Ras Laffan) 工業城造成「廣泛破壞」，市場擔憂供應中斷將引發長期動盪。

拉斯拉凡工業城佔地 295 平方公里，是卡達能源核心樞紐，年產能佔全球 LNG 供應五分之一，主要出口歐洲與亞洲。

‌



儘管月初因戰事暫停運輸，但最新攻擊恐讓歐亞天然氣價格長期高企。澳洲券商 MST Marquee 分析師 Saul Kavonic 警告，若拉斯拉凡工業城受損嚴重，全球恐面臨長期天然氣短缺，維修與零件採購需耗時數月甚至數年，供應中斷效應恐持續。

自美伊開戰以來，歐洲天然氣期貨價格飆漲逾 70%，亞洲 LNG 期貨價格更大漲 88%。美國天然氣期貨雖通常不受全球波動影響，但周四 (19 日) 早盤也上漲 6.3%。

交易員指出，近期合約價格持續走揚，長期停產將推高今夏、冬季及明年價格。

全球知名能源諮詢機構伍德麥肯茲歐洲天然氣研究主管 Tom Marzec-Manser 表示，針對拉斯拉凡的報復性襲擊是市場最擔憂的情景，其影響將均勻分布於多個遠期合約，非僅限近月品種。