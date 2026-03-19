日本銀行維持利率不變 市場聚焦植田和男談話與160關卡
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
日本央行一如市場預期，在伊朗戰爭帶來的風險中決定維持基準利率不變。此舉使日元匯率變動不大，但分析師指出，總裁植田和男隨後的談話將是決定日元是否會突破 160 大關的關鍵。
截至東京時間 12:53，日元兌美元上漲 0.1% 至 159.65；與此同時，受到亞洲整體避險情緒影響，日經 225 指數下跌 2.7%。
T&D 資產管理首席策略師 Hiroshi Namioka 認為，日銀對原油價格影響核心 CPI 的描述，顯示即使是成本推動型的通膨，也「為 4 月升息的可能性留了後路」。他補充稱，植田的記者會可能比預期更加鷹派，若真如此，日元可能會走強，而股市則可能下跌。
三井住友日興證券外匯與利率策略師 Rinto Maruyama 表示， 美元兌日元有可能達到 160，但預計不會長期維持在此價位之上。由於財務大臣片山皋月正進行強力的口頭干預，交易員可能不願在 3 天的連假期間持有部位。
他認為，雖然實際干預的可能性較低，但投資者仍難以安心；若匯率突破 160 後官方仍僅維持口頭干預，美元兌日元恐將持續走高。
SEB 亞洲策略主管 Eugenia Fabon Victorino 指出，日銀對戰爭風險的描述更側重於對通膨的影響，而非對經濟成長的負面衝擊。事實上，政策指引的聲明並無太大變化。目前美元兌日元表現平穩，但若植田稍後的發言顯得偏向鴿派，美元兌日元可能會獲得買盤支撐。
他表示，市場目前仍尊重 160 的心理關卡，而匯價的上升實際上反映了日本貿易條件的惡化，而非單純針對日元的投機行為。
野村證券首席外匯策略師後 Yujiro Goto 強調，雖然聲明中額外提到了中東局勢與油價，但這些都在預期之內，主要的情境假設並未改變，目前無需匆忙修改展望。
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