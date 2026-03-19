鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-19 15:50

菲律賓披索匯率周四 (19 日) 上午重挫至歷史新低，且首度貶破 60 披索兌 1 美元的關鍵心理關卡。披索當日開盤報 59.9，隨後在盤中進一步走軟，一度觸及 60.39 至 60.40 的紀錄低點。這一波強勁的貶勢主要反映了市場對中東衝突帶來的避險情緒，以及強勢美元帶來的沉重壓力。

中東衝突與油價飆升衝擊經濟 菲律賓披索跌破60大關創歷史新低 (圖:shutterstock)

導致披索走弱的核心因素是油價飆升，菲律賓被經濟學家視為該地區對高能源成本最為敏感的國家之一，作為能源淨進口國，油價上漲嚴重加劇了其通膨與經濟增長的風險。

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與此同時，美國聯準會 (Fed) 周三維持利率不變，但調高了通膨預測，並警告戰爭造成的前景「具不確定性」，促使投資人轉向美元避險，進一步推升美元匯率。

菲律賓中央銀行 (BSP) 表示，正密切監測中東局勢對國內經濟的影響，特別是高油價對肥料價格、交通費及整體通膨的連鎖反應。央行重申，其在匯市的干預行動旨在平抑過度波動並維持市場秩序，而非捍衛特定的匯率水準，未來的政策走向將以數據為依據。

儘管菲律賓總統小馬可仕 (Ferdinand Marcos Jr.) 曾在今年 1 月表示，不希望披索貶破 60 大關，但目前的匯率表現已使其成為本月該地區表現最差的貨幣之一。