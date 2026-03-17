鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-17 13:40

日本 20 年期公債周二 (17 日) 拍賣需求強勁，因殖利率上升吸引了買家，緩解了人們對油價上漲和通膨風險可能抑制市場需求的擔憂。

在周二舉行的 20 年期公債拍賣中，投標倍數 (bid-to-cover ratio) 從上月的 3.09 升至 3.25，與 12 個月平均水準持平。此外，成交價「尾部」(即平均中標價格與最低中標價格的差距) 從 0.14 大幅收窄至 0.06，顯示出投資者競價意願強烈。

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拍賣結果公布後，20 年期公債殖利率進一步下跌 1 個基點，至 3.135%。儘管近幾周受全球債券拋售潮的影響有所攀升，但仍遠低於 1 月創下的 3.46% 的高峰。

Axa Investment Managers 資深固定收益策略師 Ryutaro Kimura 分析，自 2 月下旬利率顯著上升後，較高的殖利率成功吸引了買家回流。然而，他同時警告，中東衝突導致的高油價與日元疲軟，正加劇市場對「停滯性通膨」(Stagflation) 的擔憂。這種局面可能導致財政支出增加，進一步複雜化日本銀行的政策正常化路徑。

儘管市場普遍預計日本銀行在本周會議將維持現狀，但經濟學家的看法已出現分歧。彭博調查顯示，超過三分之一的經濟學家預計最早將於 4 月升息。隔夜指數掉期 (OIS) 數據更顯示，市場定價預期 4 月升息的機率超過 60%，並預計 7 月前將完成 25 個基點的升息。