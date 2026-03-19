鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-19 13:20

日本央行周四 (19 日) 結束為期兩天的貨幣政策會議，決議維持短期利率於 0.75% 不變，符合市場普遍預期。此次決議以 8 比 1 的投票結果通過，僅審議委員高田創提出反對意見，他建議將利率調升至 1.0%，並主張物價穩定目標已基本達成。

日本央行維持利率於0.75% 中東局勢與日元疲軟加劇政策兩難(圖:shutterstock)

日本央行在政策聲明中特別提到，中東衝突導致原油價格飆升，已成為影響經濟前景的關鍵風險。由於日本高度依賴能源進口，原油成本上漲可能導致基礎通膨重新加速。

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央行指出，日本經濟雖在溫和復甦，但仍存在弱點，通膨預期雖有上升，但仍需警惕油價對潛在通膨的後續影響。

日元持續疲軟也是焦點。受聯準會推遲降息的立場影響，日元兌美元匯率在 160 關口附近徘徊。雖然日元走弱會推升進口通膨，但日本政府目前面臨干預難題。

財務大臣片山皋月雖警告當局已做好干預準備，但專家認為，在美國數據強勁且油價推動美元上漲的環境下，干預的效果可能有限。

儘管本次會議按兵不動，但日本央行維持了鷹派偏向，重申若經濟與物價走勢符合預期，將繼續調升利率。

分析師對下一次升息時機意見分歧。匯豐銀行認為 4 月升息雖有可能，但考量到中東局勢的不確定性，延後至夏季更為穩妥。Oxford Economics 預測，受能源成本上升導致的停滯性通膨風險影響，升息可能推遲至 7 月。