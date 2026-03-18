鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-19 04:50

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 週三 (18 日) 記者會上鬆口，如果其任期結束時仍未確認新任聯準會主席，他將擔任臨時主席。另外，在司法部調查「徹底結束」前，他無意離開聯準會理事會。他還沒決定會在聯準會留任 (聯準會理事) 多久。

鮑爾說：「在調查以透明且最終的方式真正告一段落之前，我無意離開理事會。關於這件事，我會請各位參考聯準會法律文件中的聲明，你們都已經看過了。除此之外，我不會再多作評論。」

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鮑爾也指出，如果華許在他聯準會主席任期結束時，也就是 5 月 15 日前，仍未獲確認，他將暫代主席職務，直到華許獲得確認為止。

鮑爾說：「法律就是這樣規定的。過去基本上也都是這樣處理，包括我自己在內的情況也是如此。而這次我們也會比照辦理。」

鮑爾的任期將於今年 5 月中到期，對於下一屆主席人選，美國總統川普已於 1 月 30 日宣布，提名華許 (Kevin Warsh) 擔任下任聯準會主席。華許的參議院銀行委員會確認聽證會日期確實尚未正式敲定，但市場與國會對此保持高度關注。

目前卡關的主因之一，是共和黨參議員 Thom Tillis 表態，在司法部針對鮑爾的調查結束前，他會阻撓這項提名案往前走，民主黨則以華倫 (Elizabeth Warren) 為首公開反對。

關於美國司法部與鮑爾之間的法律攻防，司法部週一 (16 日) 正式要求法官重新考慮先前撤銷對鮑爾刑事調查傳票的裁定，主張法院適用了錯誤的法律標準，並忽略部分與大陪審團調查有關的重要事實。

華盛頓特區聯邦地方法院法官 James Boasberg 上週五 (13 日) 已駁回美國司法部對聯準會發出的兩項傳票。

Boasberg 指出，現有大量證據顯示，司法部發出傳票的主要目的並非基於刑事犯罪調查，而是意在騷擾與施壓鮑爾，試圖迫使他向總統川普讓步，甚至透過法律壓力逼他辭職，為更符合白宮意向的人選鋪路。

Boasberg 也直言，政府至今未提出任何具體證據，足以證明鮑爾涉及犯罪，整起事件看起來更像是因鮑爾未能迎合川普立場，而遭遇的政治報復。