鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-19 08:42

美國總統川普政府正考慮向中東增派數千名美軍，為對伊朗戰事可能升級預作準備。據《路透》引述一名美國官員及三名知情人士指出，隨著美軍持續評估下一階段行動，白宮正研議更多軍事選項，以強化在中東的部署。

路透：美國評估增派軍力 伊朗戰事恐升至新階段 (圖：shutterstock)

報導指出，相關增援將使川普在是否擴大對伊朗軍事行動上擁有更多操作空間。伊朗戰爭目前已進入第三週，美方討論的選項包括確保油輪安全通過荷姆茲海峽。

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消息人士表示，這類任務主要將仰賴空中與海上兵力執行，但若要真正控制荷姆茲海峽，也可能涉及在伊朗沿岸部署地面部隊。

除了荷姆茲海峽，美方也討論過派遣地面部隊進入伊朗哈格島的可能性。哈格島是伊朗最重要的石油出口樞紐，承擔約九成原油出口，一旦控制該島，將對伊朗能源命脈造成重大影響。

不過，一名美國官員坦言，此類任務風險極高，因伊朗可透過飛彈與無人機對該島發動攻擊。

美軍本月 13 日已對哈格島上的軍事目標發動空襲，川普也曾威脅不排除打擊伊朗關鍵石油設施。軍事專家認為，考量哈格島對伊朗經濟至關重要，若美方希望進一步施壓德黑蘭，控制該島可能比直接摧毀更具戰略價值。

此外，川普政府也曾討論派兵確保伊朗高濃縮鈾庫存安全的方案。不過消息人士表示，目前不認為美軍即將在伊朗境內展開地面部署。專家則警告，若要奪取或控制伊朗核材料，即使由美軍特種部隊執行，也將是高度複雜且極具風險的任務。

白宮一名匿名官員表示，目前尚未決定派遣地面部隊，但川普會保留所有選項。

這名官員指出，總統目前聚焦於「史詩怒火行動」(Operation Epic Fury) 的既定目標，包括摧毀伊朗彈道飛彈能力、殲滅伊朗海軍、削弱其代理武裝勢力，並確保伊朗永遠無法擁有核武。

五角大廈則拒絕對相關規劃發表評論。根據美國中央司令部週三公布的資料，美軍自 2 月 28 日對伊朗開戰以來，已發動超過 7800 次打擊，並破壞或摧毀逾 120 艘伊朗船艦。中央司令部目前負責指揮駐中東約 5 萬名美軍。

儘管川普曾多次批評拜登前總統讓美國陷入海外戰爭，並承諾避免再捲入新的中東衝突，但面對伊朗戰局升高，他近期已不再排除出動地面部隊的可能性。根據美軍統計，即使尚未全面展開地面作戰，美方在這場戰事中已有 13 名官兵喪生、約 200 人受傷，多數傷勢為輕傷。

另有白宮高級官員向路透表示，川普手中有多種方式可處理伊朗核材料問題，但尚未作出最終決定。與此同時，美國國家情報總監加巴德在提交國會的書面證詞中稱，伊朗核濃縮計畫已在 6 月的打擊中遭到摧毀，地下設施入口也已被水泥封死。

消息人士指出，目前美軍的增援討論不僅限於下週將抵達中東、搭載超過 2000 名陸戰隊員的兩棲戒備群。不過，由於福特號航空母艦艦上發生火災後將前往希臘維修，美軍可動用兵力也面臨一定調整。