鉅亨網新聞中心 2026-03-18 16:10

CNN 報導，一名資深的伊朗官員透露，伊朗正與八國洽談允許船舶通過荷姆茲海峽，條件為交易須以人民幣結算。

荷姆茲海峽變相解封？伊朗傳與八國協商：原油改採「人民幣結算」即可通行 (圖:Shutterstock)

根據 CNN 周二 (17 日) 的報導，伊朗正與八個非中東國家討論，在以人民幣結算石油交易的情況下，提供安全航行保證。這名消息來源並未透露是哪八個國家。

‌



這名官員補充說，除了維持目前的封鎖措施之外，伊朗也考慮制定更全面的計畫，來管理行經荷姆茲海峽的海上交通。

專家研判，伊朗似乎已根據特定條件或利益，批准特定國家的船隻通行。戰略與國際研究中心 (CSIS) 亞洲海事透明倡議副主任 Harrison Prett 說：「這條航道的啟用，顯然與伊朗批准特定船隻通過海峽有關。」這顯示伊朗在啟動荷姆茲海峽管制系統之後，可能已為盟友開闢新通道，而非一味使用無人機、飛彈或水雷攻擊所有船隻。