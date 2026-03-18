荷姆茲海峽變相解封？伊朗傳與八國協商：原油改採「人民幣結算」即可通行
鉅亨網新聞中心
CNN 報導，一名資深的伊朗官員透露，伊朗正與八國洽談允許船舶通過荷姆茲海峽，條件為交易須以人民幣結算。
根據 CNN 周二 (17 日) 的報導，伊朗正與八個非中東國家討論，在以人民幣結算石油交易的情況下，提供安全航行保證。這名消息來源並未透露是哪八個國家。
這名官員補充說，除了維持目前的封鎖措施之外，伊朗也考慮制定更全面的計畫，來管理行經荷姆茲海峽的海上交通。
先前也有一些外媒披露，伊朗考慮讓載著人民幣結算石油的船舶通過荷姆茲海峽。目前看來，已有部分國家對此條件作出回應並參與討論。
包括巴基斯坦與印度的船隻，近期已在伊朗政府的監控下成功穿越荷姆茲海峽。目前無法證實是否與人民幣交易直接相關，這些船隻緊貼伊朗海岸線航行，在正常情況下，外籍船隻鮮少採用這條路線。
專家研判，伊朗似乎已根據特定條件或利益，批准特定國家的船隻通行。戰略與國際研究中心 (CSIS) 亞洲海事透明倡議副主任 Harrison Prett 說：「這條航道的啟用，顯然與伊朗批准特定船隻通過海峽有關。」這顯示伊朗在啟動荷姆茲海峽管制系統之後，可能已為盟友開闢新通道，而非一味使用無人機、飛彈或水雷攻擊所有船隻。
不過，部分中國專家對此計畫持謹慎態度。中國人民大學國際事務研究所所長王義桅接受《南華早報》（SCMP）採訪時說：「雖然這是一項比全面封鎖更能獲得支持的務實措施，但也可能把中國捲入更廣泛的地緣政治緊張局勢中。」
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