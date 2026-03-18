search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

荷姆茲海峽變相解封？伊朗傳與八國協商：原油改採「人民幣結算」即可通行

鉅亨網新聞中心

CNN 報導，一名資深的伊朗官員透露，伊朗正與八國洽談允許船舶通過荷姆茲海峽，條件為交易須以人民幣結算。

cover image of news article
荷姆茲海峽變相解封？伊朗傳與八國協商：原油改採「人民幣結算」即可通行 (圖:Shutterstock)

根據 CNN 周二 (17 日) 的報導，伊朗正與八個非中東國家討論，在以人民幣結算石油交易的情況下，提供安全航行保證。這名消息來源並未透露是哪八個國家。


這名官員補充說，除了維持目前的封鎖措施之外，伊朗也考慮制定更全面的計畫，來管理行經荷姆茲海峽的海上交通。

先前也有一些外媒披露，伊朗考慮讓載著人民幣結算石油的船舶通過荷姆茲海峽。目前看來，已有部分國家對此條件作出回應並參與討論。

包括巴基斯坦與印度的船隻，近期已在伊朗政府的監控下成功穿越荷姆茲海峽。目前無法證實是否與人民幣交易直接相關，這些船隻緊貼伊朗海岸線航行，在正常情況下，外籍船隻鮮少採用這條路線。

專家研判，伊朗似乎已根據特定條件或利益，批准特定國家的船隻通行。戰略與國際研究中心 (CSIS) 亞洲海事透明倡議副主任 Harrison Prett 說：「這條航道的啟用，顯然與伊朗批准特定船隻通過海峽有關。」這顯示伊朗在啟動荷姆茲海峽管制系統之後，可能已為盟友開闢新通道，而非一味使用無人機、飛彈或水雷攻擊所有船隻。

不過，部分中國專家對此計畫持謹慎態度。中國人民大學國際事務研究所所長王義桅接受《南華早報》（SCMP）採訪時說：「雖然這是一項比全面封鎖更能獲得支持的務實措施，但也可能把中國捲入更廣泛的地緣政治緊張局勢中。」


文章標籤

荷姆茲海峽荷莫茲海峽伊朗美伊中東以色列地緣政治航運石油能源油價油輪TOP人民幣中國

相關行情

台股首頁我要存股
人民幣/美元0.1455+0.21%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty